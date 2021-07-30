胡，怎麼說》林昀儒、樊振東頂尖對決話內外

胡文輝

這是一場讓人心臟會跳出來的比賽！

過程：頂尖對決，太精彩！

結果：令人扼腕，真可惜！

在東奧桌球男單賽場，台灣隊「天下第七」林昀儒，對決中國隊「世界球王」樊振東。兩強激戰到最後一局，比賽結果4：3，樊振東勝林昀儒。

這場被譽為「史詩級」對決，過程太精彩，結果則有些「令我扼腕」，因為林昀儒是有機會勝出的，只是球運還沒到。

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這場被譽為「史詩級」對決，過程太精彩，結果則有些「令我扼腕」，因為林昀儒（左）是有機會勝出的，只是球運還沒到。圖為現任「世界球王」樊振東。（中央社）

賽後林、樊兩人的談話、態度、風度也很值得拿來談。

中國隊樊振東盛讚對手台灣隊林昀儒，給他非常大的壓力，領先時更感受到對方在無壓力下全力拚搏的壓迫，尤其最後兩局，他感到重壓，非常難受。

「小林同學」則說，沒一球在放棄的，落敗不可能開心，就回去再努力，好好準備明天的銅牌戰。被媒體問到怎麼評價樊振東？林昀儒有點不好意思的笑回： 我有資格評價他嗎？

這句話立即被大家讚爆，他不會所謂「話術」、更不必用話術，直白的說出賽後心情，不只是謙虛，更是對對手、對「fair play」、對比賽過程及結果的尊重。小林同學自然流露出風度、大器、永不放棄的台灣精神！

中國隊樊振東盛讚對手台灣隊林昀儒（中），給他非常大的壓力，領先時更感受到對方在無壓力下全力拚搏的壓迫，尤其最後兩局，他感到重壓，非常難受。（路透社）

在此為小林同學拍手拍到手痛，今天銅牌戰大家再一起加力打氣！

在此也要為中國隊樊振東拍手，除了球技，他尊重、稱讚對手，也展現了fair play的風度、氣度，目前中國最缺乏的就是這，樊振東則做到了！

再看不同於樊振東的「狼性」中國選手，中國女羽選手陳清晨在東奧對韓國隊時，從比賽開始直到結束，一路狂飆罵「我X」的影片，在中國網路及媒體上廣為傳播，網民竟一片叫好喊讚斗內聲，她髒話連連，句句穿腦，被中國網民當做自己罵出反韓的仇恨話語而享受快感，更狠狠反嗆不贊同的人：就是要雙標，就是要罵「我X」，怎樣？更以「愛國者」自居，反罵別人不愛國。

中國羽球女雙選手陳清晨。（美聯社）

狼性國度、野蠻網民，就會有像陳清晨那樣狼性的選手，即使很多中國選手不願出現狼性，但中國網民則像群聚的惡狼，每每亂撲亂咬，像體操全能由日本選手橋本大輝奪金、中國蕭若騰只能取銀，中國網軍竟全面出征橋本大輝，誣指裁判不公、日本國恥；桌球混雙日本隊水谷隼/伊滕美誠打敗中國隊許昕/劉詩雯，中國酸民腐民竟連日出征以不堪的圖片及言語辱罵，還大扯日本侵略中國活該遭原子彈...。

桌球混雙日本隊水谷隼及伊滕美誠（左），日本選手橋本大輝（右）。（報社合成/路透社、美聯社）

中國目前很強、很大了，卻很會欺負、霸凌別人，每每指他國辱華、仇中，其實所謂辱華、仇中事件至少9成以上都源起中國的狼性，這是中共自己發明、製造出來的，藉此操作鼓動侵略性民族主義，做為維穩手段，再反過來藉此霸凌、欺負鄰國

中國這套狼性野蠻手法，在東奧竟搬到運動競技場上，難怪很多很多體育界內外人士都認為，中國隊選手實力一流、但觀眾、網民、媒體、包括部分選手，大約只是下3、5、7、9流吧！

習大大如真要實現「世界第一」的中國夢，應向樊振東學習如何遵守fair play、尊重、讚美對手，而不是鼓勵陳清晨那樣張牙舞爪的狼性發作！

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