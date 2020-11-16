胡，怎麼說》台灣「自古以來」不是中國一部分！

胡文輝

美國國務卿龐皮歐公開說:「台灣不是中國一部分」。對此，中國外交部做了「干涉中國內政」等制式反擊，台灣政府方面及多數民間反應則十分冷靜、理性，因為，台灣「自古以來」不是中國一部分，龐皮歐講的話本就是事實！

龐皮歐的話當然不是「橫空出世」，不會有「驚動萬教」問題，因為美國的對台政策，一直都有跡可循，呈現在包括台灣關係法、六大保證、台旅法、軍售等等，無論民主、共和那一黨政府主政，不變的主軸都是「台灣不是中國一部分」，這最符合美國核心利益。

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美國國務卿龐皮歐公開說:「台灣不是中國一部分」。對此，中國外交部做了「干涉中國內政」等制式反擊，台灣政府方面及多數民間反應則十分冷靜、理性，因為，台灣「自古以來」不是中國一部分，龐皮歐講的話本就是事實！（法新社）

由於統治中國的中共政權，近來露出併吞（統一）台灣的野心及急迫感，以武迫統、恫嚇台灣，意圖改變現狀，不但違背美國核心利益，意圖侵犯台灣2300萬人的民主自由生活價值，也不利亞太國際秩序及共同利益，而美國正逢大選後的混亂之際，因此，龐皮歐用直白、正面表述方式，公開闡明美國政策:「台灣不是中國一部分」，對於制約中共內部鷹派企圖蠢動、盲動，延續川普政府對台政策、穩定南海及東亞情勢，都有「定錨」作用。

無論就過去的歷史、現在的現實、未來的發展來看，台灣都不是中國一部分。

中華人民共和國自1949年建政以來，沒有一天、一時、一分、一秒統治過台灣，而中華人民共和國代表中國，台灣從來就不屬於中華人民共和國、當然不是中國一部分。即使中華人民共和國祭出歷史繼承等歪論，也無法改變「台灣自古以來不是中國一部分」的歷史事實。

中華人民共和國、中華民國現在都是獨立主權獨立國家，各自有所統治的領土、主權、人民，兩國並立這是現在的現實。中共政權意圖以「一個中國」把台灣框進去，同時強調中華人民共和國是代表中國唯一合法政府，用消去法把中華民國消亡，國民黨馬英九政府為中共所誘接受所謂九二共識、一個中國，已被台灣人民用選票否決、唾棄，現在台灣人民選出的民進黨蔡英文政府，堅拒九二共識、一個中國，守護中華民國台灣，拒絕主權獨立的現狀被中共改變。

就未來發展而言，台灣就是台灣，台灣人民為了守護民主自由、為了維護國格尊嚴、為了後代子孫幸福，當然要扺抗中國併吞、堅拒成為中國一部分、不惜一切的嚴拒淪入中共一黨專政極權統治的無盡黑暗。

其實，台灣不是中國一部分，不只符合美國利益、台灣人民權益，更對絕大多數中國人民的前途有益，因為海峽兩岸兩國並立合作、共存共榮，絕對可以共同創造盛世。

除了一黨專政的既得利益集團，為了繼續坐擁宰制權，以一己之私的邪念、炮製民族偉大復興中國歪夢的中共統治集團那幫人。

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