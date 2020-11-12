胡，怎麼說》他✘的，毒手DQ！

中共再對香港立法會民主派議員下毒手，昨天DQ（註銷議員資格）4名議員，迫使另15名民主派議員總辭。從此，香港立法會已無民主派議員，只餘紅一色的中共派。

他✘的，DQ！中共在香港競選不過民主派，惱羞成怒，就祭出卑劣狠毒無恥的DQ手段，以專制粗暴的「砍人頭」，壓制民主選舉的「數人頭」。反正DQ的條件、理由、下手執行，都是中共說了算，哪管什麼「一國兩制」？在一國之下，兩制是什麼？也是一黨專政的中共說了算，香港就如俎上肉，中共愛切哪就切哪，愛砍誰就砍誰。

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香港特首林鄭月娥。（彭博資料照）

這場對香港民主派議員的最後屠殺，中共頭子習近平就是幕後的「大屠夫」、中國人大委員長栗戰書充當「屠夫的手」、香港特首林鄭月娥則是那把「屠刀」！

在獲得中共中央授權、屠刀砍下去之後，林鄭竟喜滋滋的笑著舉行記者會，說運作不會受影響，這根本是屠刀染血後的笑。

他✘的，DQ！他✘的，習近平！他✘的，栗戰書！他✘的，林鄭！

罵出惡氣後，冷靜回看台灣，台灣如果接受九二共識未來會怎樣？接著就是一個中國、被併吞統一、一國兩制，那就是壞、壞、壞，連三壞，更會壞不止！今天的香港，就是明天的台灣，不是說說而已，下場跟香港一樣，中共為刀俎，台灣為魚肉，任其宰割。

試把中共在香港下的DQ毒手，放在台灣檢測，綠營民進黨、時力、基進立委，應該都符合中共的DQ條件，將全都被DQ了，除非有人竟然背骨、出賣台灣、向中共輸誠表忠。藍營也別高興的太早，台灣是主權獨立國家是獨（一中一台），中華民國是主權獨立國家也是獨（兩個中國），也合於DQ條件，倖存的有幾人不被DQ？那會是陳玉珍？吳斯懷？葉毓蘭等嗎？

不過，藍黨有馬英九及其黨徒等，現在就在高唱「首戰即終戰」、「國軍一天就會投降」等投降主義，他們背棄中華民國、出賣台灣，向中共求饒、甚至學林鄭等充當屠刀，因此不被DQ的比例應該比較高吧，但是，在中共一黨專政管治下，即使他們今天同唱兩岸一家親不被DQ，明天不小心惹了中共某人，下場可能更慘！

不管你是台灣派、中華民國派、自由自在自利派，台灣2300多萬人惟一的生路，就是拒統、抗統、反統，保台、護台、衛台。沒了以上，講其他的都是✘✘✘。

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