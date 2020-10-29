胡，怎麼說》「戰狼」更跳腳了，「刺蝟4.0」尖刺尖尖、還會射飛彈！

美國最近接連對台灣出售海、空、陸各型自衛反擊武器，中國「戰狼」這次跳腳的特別厲害，因為台灣「刺蝟」不但長出更長、更尖銳的尖刺，還會射飛彈、放火箭...，「貪狼」如果敢蠢動犯台，恐怕就要唱「狼之輓歌」了，他們常用來恫嚇台灣的那句「死路一條」，留給中共貪狼、戰狼們自己用，不過剛剛好而已！

中共軍機連續20多天侵犯台灣空域，台灣的國軍將士忠勇捍衛家國，全民感心敬佩。美國適時宣布對台多項軍售，大大增強台灣防衛力。

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美方對台出售100套岸置型魚叉飛彈系統及相關設備。圖為美軍巡洋艦「安提坦號」發射魚叉飛彈。（圖擷取自美軍太平洋艦隊官網）

最新的軍售項目是岸置機動型魚叉飛彈防衛系統100套，及25輛雷達車，100套魚叉飛彈及25輛雷達車大約可編成25個飛彈中隊，可以機動的在全台各地高速移動，在山邊水涯橋下洞中，避開敵方飽和攻擊，如共軍船團在中國大陸沿岸集結，有蠢動意圖，立刻成為魚叉飛彈鎖定沉擊目標。共軍自我吹噓的山東艦、遼寧艦，如敢接近台灣120公里意圖犯我，將會遭到魚叉飛彈及原就部署的岸置國造雄蜂二型反艦飛彈的夾擊奇襲，不逃即沉。

還有，上週對台軍售的海馬斯多管火箭系統，以及陸軍戰術飛彈、增程型陸攻飛彈，反擊能力及於中國境內，如共軍膽敢以飛彈、火箭密集轟擊做為攻台前奏，我方可以攻擊對方境內的火箭軍陣地、軍機場等等。

以上舉的兩項武器系統，只是台灣自衛力量增強諸多配置的一環。防衛，不能只是挨打，固守，不只是消滅敵方攻過來的兵力，從整體的防衛部署來看，台灣的刺蝟戰略已大大提升為「刺蝟4.0版」，有能力發動反擊來自保，這就是為什麼中共跳腳的更厲害的因素。不過，從各項武器性能來看，台灣絕對沒有要「反攻大陸」，飛彈、火箭攻擊範圍，大致都限制在中國境內的沿海及內陸一定距離之內，仍審慎維持防衛自保的態勢，共軍如自制、不進一步主動挑釁來犯，台海將可軍事對峙下維持和平。

從中共為了台灣防衛力增強而大大跳腳來看，馬英九、蘇起、陳廷寵等高唱的首戰即終戰、國軍一天就會投降、國軍戰力等於零等投降主義論調，連共軍都不敢吹的話，他們也敢幫共軍吹噓，實在是可惡、可恥、可鄙、可笑加三級，簡直極度墮落成為恐共的「蠕蟲」！

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