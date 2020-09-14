胡，怎麼說》去與不去間，「妾」身千萬難！

王金平現在面臨的就是：去與不去間，「妾」身千萬難！

去不去中共年度統戰大戲「海峽論壇」，為何這般千難萬難？只因這人、這黨，有如被中共專制政權當做呼之即來、揮之即去、任意狎弄的「小妾」。

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當「這人」王金平興沖沖的代表國民黨要去了，「這黨」國民黨也喜滋滋的應召派團要去了，中共卻狠狠的先貶損奚落一番，透過喉舌官媒央視宣稱：「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」。

當「這人」王金平（中）興沖沖的代表國民黨要去了，「這黨」國民黨也喜滋滋的應召派團要去了，中共卻狠狠的先貶損奚落一番，透過喉舌官媒央視宣稱 :「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」。（資料照）

這話狠狠刺穿了國共「對等」交流的假象，即使地位已被中共視若古之專制豪強擁有的「小妾」之一，那句話仍是讓中國國民黨的「面子」掛不住，「裡子」也被那句話掏空了。

泥人也有土性！面子、裡子都沒了，如果還有一點「土性」-台灣本土意識，維持個人及政黨的起碼尊嚴，當然就應該斷然宣布「不去了！」強烈抗議。

問題就在國民黨被中共視為小妾、甚至比封建時代古之小妾更不如的隸奴、僕婢，當主子召喚，怎敢自己決定不應召前往？於是王金平及國民黨，才會有「去與不去間，妾身千萬難」的兩難困境！

國民黨黨魁江啟臣為了維持在台的基本顏面，不得不向海峽論壇主辦單位中國國台辦抗議、並要求央視道歉，國台辦透過央視發表了一篇「歡迎王金平率中國國民黨代表團出席海峽論壇」回應，安撫一下國民黨及王金平，並沒有道歉。

國民黨黨魁江啟臣（中）為了維持在台的基本顏面，不得不向海峽論壇主辦單位中國國台辦抗議、並要求央視道歉，國台辦透過央視發表了一篇「歡迎王金平率中國國民黨代表團出席海峽論壇」回應，安撫一下國民黨及王金平，並沒有道歉。（資料照）

但這麼一來，王金平去與不去間卻更難了，中國方面及台灣的急統派有話說了，聲稱國台辦及央視讓了一步是多麼不容易的呀，既然給了面子、也給了台階，如果還不去，就是給臉不要、給台階不下！江啟臣不但可能因此失去中共恩寵、在國民黨內更會遭到急統派大老們批鬥，黨魁位子岌岌可危！

國民黨及王金平要一直等待到今天晚間，等待北京當局賞個「面子比較過得去」的說法，讓王金平即使「忍辱負重」也要前往參加海峽論壇。

這人、這黨，等待中的處境就是：俯仰隨人亦可憐！但是此可憐必有其可恨，不就是這個黨長期以來親中舔共而咎由自取的嗎？

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