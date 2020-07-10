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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》馬英九「馬腳」露出，「大一統」幽靈作祟！

作者： 胡文輝
2020-07-10 09:53
 | 2020-07-10 09:53
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馬英九及「馬英九們」為何那麼痛恨防衛台灣的國安五法及反滲透法？卻對中共蹂躪香港、消滅自由和人權的港版國安法視若無睹？主因就是「大一統」幽靈在其心中作祟！

馬英九及「馬英九們」為何那麼痛恨防衛台灣的國安五法及反滲透法？卻對中共蹂躪香港、消滅自由和人權的港版國安法視若無睹？主因就是「大一統」幽靈在其心中作祟！圖為2015年在新加坡召開的馬習會。（法新社）

「馬英九及馬英九們」對台灣蔡英文政府的痛恨性、報復性言論中，大一統幽靈現身、親中舔共的「馬腳」大外露，藍紅媒體為其助陣造勢、大肆張揚，他們愈罵愈得意而猖狂，就如猴子不知自己屁股「紅」！

台灣為了保家衛國，防止中共無孔不入的滲透，不容共諜潛藏遍及台灣的政、經、學、媒、教、文、社、宗、黑...，去年立法院三讀通過修定了國安五法，規範明確、加重刑責，今年初又立反滲透法，防範境外敵對勢力滲透干預，確保國安及社安，以維護中華民國主權及自由民主憲政秩序。

目前有侵略併吞台灣企圖、消滅中華民國野心，更加強對台文攻武嚇、軍事威脅的，只有中共政權，國安五法及反滲透法當然針對的是中共政權」！

也正是以上的原因，國安五法及反滲透法才成為馬及馬們的最痛恨。

前總統馬英九（見圖）日前出席國民黨革命實踐研究院民主實踐營講習班結業式，對於怎麼看港版國安法，馬英九表示，蔡政府對台灣的國安法也不遑多讓，有國安五法、反滲透法。（資料照）

盤踞在馬及馬們心中的「大一統」意識作祟，他們因大一統而親中、向中，因親中、向中而舔共、挺共（中共），更因大一統親中舔共而反台、反對民進黨政府，反對台灣加強防衛國安的法律、反對台灣加強軍購保護家園、反對台灣聯美、日抗中、反對台灣加入美國主導的印太戰略...。大一統意識形態作祟下，他們的標準就是 :中國的都對、都好，台灣的都錯、都壞。

馬英九今年初就對反滲透法，以可怕、可惡、可恥等惡毒而荒唐的辭句謾罵蔡英文總統及民進黨政府，不過，可怕、可惡、可恥6字用來罵他自己，不過剛剛好而已。

近來，中共自己頒了一黨專政的極權「政治勒令」港版國安法惡法，派地位有若「提督東廠太監」、香港太上特首的中央駐香港中聯辦主任駱惠寧兼國安顧問，一手操控港共政府國安委，逕自公布了威權更大、更嚴酷的港版國安法實施細則，還把魔掌伸向台灣。

香港中聯辦主任駱惠寧兼國安顧問（左）。（法新社）

馬英九對中共、港共政府的惡法、惡政、惡行視若無睹，還刻意稱 :台灣國安五法比港版國安法「不遑多讓」。馬英九的恩師紐約大學資深法學教授孔傑榮直稱，港版國安法就是專制極權沒與人民商量的「政治勒令」，等於直接打臉馬英九，若馬當年敢在孔傑榮面前談他今天的說法，早就被「死當」！那來今天還能用前總統身分領台灣人民供給的高薪厚禮遇、享民主自由，卻「出口成髒（紅）」？

「大一統」幽靈作祟之下，馬英九及馬英九們的醜惡「馬腳」露出，就是解除台灣的防衛、把台灣「送中」，送入他們認同的祖國中國（他們稱之為回歸），送入中共專制政權統治下。台灣的民主死去、自由消亡，其實就是馬及馬們所要的「終極統一」景象！

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