自由開講》命運多舛的東京奧運與中華台北正名問題

邱志偉



2020年東京奧運已經展開， 首先要先恭喜日本政府在疫情陰霾中， 仍順利開始了延宕一年的奧運賽。 而台灣也在柔道項目由楊勇緯率先於7月24日已拿下一面銀牌， 這更是台灣柔道奧運史上第一面獎牌，十分讓人振奮。

而台灣也在柔道項目由楊勇緯率先於7月24日已拿下一面銀牌，這更是台灣柔道奧運史上第一面獎牌，十分讓人振奮。（路透社）



這次奧運會，台灣總計有68位選手參賽，共參加18個項目， 分別有包括射擊、田徑、射箭、游泳、體操、自由車、桌球、馬術、 拳擊、划船、輕艇、跆拳道、空手道、舉重、高爾夫、柔道、 網球及羽球。是一支陣容非常龐大的隊伍， 我們都很期待台灣能在奧運上繳出亮麗成績！此外， 這次東奧開幕進場，有關台灣的稱謂問題，再度成為發燒話題， 台灣又究竟何時才能恢復自己的名，又曾經錯過哪些機遇？



我們先回顧一下東京舉辦奧運會的歷程與艱辛。 日本最早於1940獲年奧運舉辦權，主辦地點就是東京。 可惜因為戰爭因素停辦，讓第一次東京奧運遲了24年。 1964年日本終於成功舉辦了東京奧運， 也象徵日本走出二戰的陰影，重新在國際舞台上證明自己實力。 2020年的東京奧運，是日本東京第三度取得奧運舉辦資格， 這場奧運原本也象徵日本走出三一一地震陰影後，重新振作的代表。



然而，2020年東京奧運會，從籌備過程經費就不停膨脹， 到幾乎接近舉辦的時刻，竟爆出武漢肺炎疫情，不但延期一年， 甚至時至此刻，日本確診數量仍有不少， 日本國內仍有輿論希望停辦。但在風雨飄搖中， 日本仍舊勉力將這場奧運會進行下去，這精神仍十分令人敬佩。



台灣過去曾舉辦過高雄世運、台北聽奧及世大運， 這都是台灣歷史驕傲的時刻。但我也希望， 台灣能在未來持續以舉辦亞、奧運作為長期目標， 以日本這樣規模的國家，舉辦奧運都如此多波折， 我相信台灣多走一些挫折，只要方向正確， 我國必能有機會舉辦更上一層級的運動賽事。 此次東京奧運採取的防疫高規格，不但沒有觀眾，選手除比賽外， 其餘人都必須全程戴口罩，這樣嶄新的模式，若延續至將來， 台灣這次在疫情控制的能力上，我相信更能向世界證明， 台灣有能力克服困難，舉辦亞、奧運這樣的比賽。



而本屆奧運另一個重點，當然是2018年東奧正名台灣公投案， 功敗垂成的問題。本來此次奧運在日本舉辦， 外界預期日本與台灣關係友好， 加上有部分日本人士也積極推動台灣正名。 惟國際奧委會對此事強烈反對， 2018年更爆出中國蠻橫取消台中市政府籌辦已久的第一屆東亞青 奧。這對台灣損失相當大，也讓台灣體認到即便國際情勢對我有利， 但在中國掌握的關鍵話語權， 其體育綜合實力又難以被國際社會忽視之前提， 難望國際體壇願忽視中國態度，而獨厚台灣政府。



然而，即便如此，台灣的正名之路，仍不應輕言放棄。 更何況國際情勢曾對我有利之時，台灣更應該窮盡所有之力， 讓我們在國際體壇上擁有自己該有的稱謂。過去在冷戰時期， 敗退來台的國民黨政權，堅持漢賊不兩立政策， 國際社會多次勸說放棄其堅持代表中國的名義出賽， 而應以台灣地位為實。為奪牌考量，蔣政權曾默許以「 Taiwan」名義參與1960-1968年的奧運會。 但當年政府仍視「台灣」為屈辱打壓，1976年蒙特婁奧運， 我國政府竟拒絕以「台灣」名義出賽。這都是關鍵性的歷史錯誤。 隨著1971年我國喪失聯合國會籍，1979年美國斷交， 國民黨政府最後在國際情勢最壞情形下，1980年簽署《 洛桑協議》接受「中華台北」名義出賽。也是將滿手好牌用盡， 只圖中華兩字，但卻與台灣事實愈行愈遠。



總之，參與奧運會能爭取台灣正式名稱出賽， 仍是我們長遠不能放棄的目標。若公投途徑失敗， 我不認為應曲解為台灣人喜愛「中華台北」， 而是台灣人心疼國手權益可能受損， 更不樂見政府一如當年選擇棄賽，傷害選手權益。 但我們仍應以其他管道或方法，尋求解套。



回到我前面之呼籲， 或許我們仍應先以爭取大型體育賽事在台灣舉辦， 提升國際社會對我國舉辦體育賽事之肯定， 同時也能提高我國選手及民間社會對體育的信心， 進而創造更好佳績，如此正向循環，提升我國體育綜合實力， 讓國際社會正視台灣體壇地位，或許會是一個可以考慮的途徑。



東京奧運正如火如荼地進行著，期盼台灣選手接下來更優異的表現， 為台灣拿下更多獎牌，大家都能載譽歸國並「穿金戴銀」！

（立法委員）

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