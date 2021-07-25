自由開講》命運多舛的東京奧運與中華台北正名問題

邱志偉
2020年東京奧運已經展開，首先要先恭喜日本政府在疫情陰霾中，仍順利開始了延宕一年的奧運賽。而台灣也在柔道項目由楊勇緯率先於7月24日已拿下一面銀牌，這更是台灣柔道奧運史上第一面獎牌，十分讓人振奮。
而台灣也在柔道項目由楊勇緯率先於7月24日已拿下一面銀牌，這更是台灣柔道奧運史上第一面獎牌，十分讓人振奮。（路透社）
這次奧運會，台灣總計有68位選手參賽，共參加18個項目，分別有包括射擊、田徑、射箭、游泳、體操、自由車、桌球、馬術、拳擊、划船、輕艇、跆拳道、空手道、舉重、高爾夫、柔道、網球及羽球。是一支陣容非常龐大的隊伍，我們都很期待台灣能在奧運上繳出亮麗成績！此外，這次東奧開幕進場，有關台灣的稱謂問題，再度成為發燒話題，台灣又究竟何時才能恢復自己的名，又曾經錯過哪些機遇？
我們先回顧一下東京舉辦奧運會的歷程與艱辛。日本最早於1940獲年奧運舉辦權，主辦地點就是東京。可惜因為戰爭因素停辦，讓第一次東京奧運遲了24年。1964年日本終於成功舉辦了東京奧運，也象徵日本走出二戰的陰影，重新在國際舞台上證明自己實力。2020年的東京奧運，是日本東京第三度取得奧運舉辦資格，這場奧運原本也象徵日本走出三一一地震陰影後，重新振作的代表。
然而，2020年東京奧運會，從籌備過程經費就不停膨脹，到幾乎接近舉辦的時刻，竟爆出武漢肺炎疫情，不但延期一年，甚至時至此刻，日本確診數量仍有不少，日本國內仍有輿論希望停辦。但在風雨飄搖中，日本仍舊勉力將這場奧運會進行下去，這精神仍十分令人敬佩。
台灣過去曾舉辦過高雄世運、台北聽奧及世大運，這都是台灣歷史驕傲的時刻。但我也希望，台灣能在未來持續以舉辦亞、奧運作為長期目標，以日本這樣規模的國家，舉辦奧運都如此多波折，我相信台灣多走一些挫折，只要方向正確，我國必能有機會舉辦更上一層級的運動賽事。此次東京奧運採取的防疫高規格，不但沒有觀眾，選手除比賽外，其餘人都必須全程戴口罩，這樣嶄新的模式，若延續至將來，台灣這次在疫情控制的能力上，我相信更能向世界證明，台灣有能力克服困難，舉辦亞、奧運這樣的比賽。
而本屆奧運另一個重點，當然是2018年東奧正名台灣公投案，功敗垂成的問題。本來此次奧運在日本舉辦，外界預期日本與台灣關係友好，加上有部分日本人士也積極推動台灣正名。惟國際奧委會對此事強烈反對，2018年更爆出中國蠻橫取消台中市政府籌辦已久的第一屆東亞青奧。這對台灣損失相當大，也讓台灣體認到即便國際情勢對我有利，但在中國掌握的關鍵話語權，其體育綜合實力又難以被國際社會忽視之前提，難望國際體壇願忽視中國態度，而獨厚台灣政府。
然而，即便如此，台灣的正名之路，仍不應輕言放棄。更何況國際情勢曾對我有利之時，台灣更應該窮盡所有之力，讓我們在國際體壇上擁有自己該有的稱謂。過去在冷戰時期，敗退來台的國民黨政權，堅持漢賊不兩立政策，國際社會多次勸說放棄其堅持代表中國的名義出賽，而應以台灣地位為實。為奪牌考量，蔣政權曾默許以「Taiwan」名義參與1960-1968年的奧運會。但當年政府仍視「台灣」為屈辱打壓，1976年蒙特婁奧運，我國政府竟拒絕以「台灣」名義出賽。這都是關鍵性的歷史錯誤。隨著1971年我國喪失聯合國會籍，1979年美國斷交，國民黨政府最後在國際情勢最壞情形下，1980年簽署《洛桑協議》接受「中華台北」名義出賽。也是將滿手好牌用盡，只圖中華兩字，但卻與台灣事實愈行愈遠。
總之，參與奧運會能爭取台灣正式名稱出賽，仍是我們長遠不能放棄的目標。若公投途徑失敗，我不認為應曲解為台灣人喜愛「中華台北」，而是台灣人心疼國手權益可能受損，更不樂見政府一如當年選擇棄賽，傷害選手權益。但我們仍應以其他管道或方法，尋求解套。
回到我前面之呼籲，或許我們仍應先以爭取大型體育賽事在台灣舉辦，提升國際社會對我國舉辦體育賽事之肯定，同時也能提高我國選手及民間社會對體育的信心，進而創造更好佳績，如此正向循環，提升我國體育綜合實力，讓國際社會正視台灣體壇地位，或許會是一個可以考慮的途徑。
東京奧運正如火如荼地進行著，期盼台灣選手接下來更優異的表現，為台灣拿下更多獎牌，大家都能載譽歸國並「穿金戴銀」！
（立法委員）
《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法