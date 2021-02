自由開講》究竟是「農曆新年」，還是「春節」？

姚良鈞

一年一度的農曆新年又蒞臨。我們都興高采烈地迎接新年,並享受與家人朋友共聚的時光,可謂農曆新年的意義在於闔家團圓、歡聚一堂以及感恩懷德。

春節是立春的別稱,是二十四節氣之一。新年曆法的歲首(元旦)。滿清覆沒,民國建立,新政府爲了讓中國人跟上世界步伐,便導入很多新概念,西曆便是其中一個。北洋政府的袁世凱總統將元旦挪動到陽曆的1月1號。在1930年還試圖廢止農曆新年,卻引來民間非常大的反彈,因爲要廢除已經傳承數千年的傳統節日不容易。該政府無奈之下,在1934年妥協,新年元旦仍然維持在陽曆1月1號,但是也允准民間慶祝農曆新年。爲了避免出現兩個新年,當時的民國政府將農曆新年易名爲春節。在此之前,春節指的是立春。後來,民國政府來到臺灣並把春節這個名稱帶來臺灣。中國共產黨亦延續春節的名稱,文革期間甚至取消春節假期,然後到二〇〇八年恢復春節假期。故此,使用春節這現代詞彙,是反華行爲。然而民間依然叫新年、農曆新年、舊曆新年、唐曆年,不叫春節。從改稱新年爲春節做法,可見中華民國在文化立國之上,犯了大錯,農曆新年在中國之覆亡也見怪不怪。

借問「春節」是「春季的節慶」嗎?春季的節慶不啻有農曆新年,而且還有元宵節、春龍節、花朝節、上巳節、清明節以及寒食節。請問閣下說的「春節」爲何?春龍節,還有其他名字,叫二月二、龍頭節、青龍節。爲何春龍節跟龍扯上關係,大概是跟驚蟄節氣有關;驚蟄就在春龍節前後,此時許多冬眠動物甦醒,像蛇、蜥蜴、鱷魚等爬行動物,其實就是龍的原型。花朝節,又稱花朝、花神節、百花生日。《紅樓夢》裡就提到了此節日。不過花朝節具體在哪一天,各地卻大有差異,基本上有農曆二月二、十二、十五、十八日等說法。上巳節,俗稱三月三,傳統的上巳節在農曆三月的第一個巳日,也是祓禊的日子,即春浴日。到了魏晉,上巳節才確定在農曆三月三日。上巳節在民間很有號召力,有一個重要的原因是,它還分別是伏羲、黃帝、西王母和道教真武大帝的生日,這麼多神、聖一起過生日,沒號召力成嗎?寒食節,在清明節前一天,比清明節更古老,也是清明節的源頭。

有的人順理成章把「新春」此名稱帶來大馬。無可否認,《紅樓夢》第五三回也記載了:「門下莊頭烏進孝,叩請爺奶奶萬福金安,併公子小姐金安,新春大喜大福。」但是,此名稱不是我們大馬華人長輩所慣用的辭彙。新加坡與大馬沒有四季,就算用「新春」、「春節」無法合符國情。推薦使用閩南語和潮州話的「新正」,或直呼「農曆新年」。再來,新馬兩地的本地人以往都已經習慣說「新年」,所以要用詞措辭建議要本土化。根據《辭海》,「新正」是「陰曆新年的第一個月」。泰國的廣告牌也沿用潮州話「新正如意」。在這部影片的3.51便可看到泰國仍然沿用潮州話「新正如意」。 https://www.youtube.com/watch?v=QYBOhNFKc2o

俗語說:「過年大過天」。中國農曆是由天干:甲、乙、丙、丁...(十天干);地支:子、丑、寅、卯、辰...(十二地支)所組成。六十甲子一循環。年終尾牙、過了除夕,翌日年初一就是「除舊迎新年」。中共執政後,將「新年」此傳統名稱改爲「春節」。難道「春節」是「春季的節慶」嗎?「春天的節日」(春節)這個辭彙平平無奇,根本無法凸顯「新年」的傳統與隆重氛圍。不僅如此,「年糕」、「年獸」的故事,都彰顯「年」的重要意義)。如斯,英文是不是也要以 Spring Festival 取代 Lunar New Year?

此外,使用「Chinese New Year」來稱呼「農曆新年」不恰當。越南人、韓國人、日本人也會歡慶此節慶。但是,日本人廢除農曆改成西曆後,農曆新年不再是國定假期。農曆是現今東亞地區民間傳統廣泛使用的陰陽合曆。「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年爲基準確定歲實,配合季節陽光分一歲爲二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。於是,將「Chinese New Year」改爲「Lunar New Year」更加符合政治正確。陳雲先生建議「Lunisolar New Year」更加精準。稱「Chinese New Year」反而顯示自己非常以「中華」爲尊,忽略了其他人。「Chinese New Year」擁有濃厚的大中華意識。馬來語亦不應該將這個節慶稱爲「Tahun Baru Cina」,而是遵循印尼語「Tahun Baru Imlek」。試問,大馬農曆新年的開放門戶活動豈不是歡迎友族普天同慶?所以,別把此節慶局限於祗一個族群罷了。難道,祗有華人可以慶祝農曆新年嗎?

總之,節慶的名稱除了要本土化,亦要去政治化、去種族化。一起攜手營造更加包容的馬來西亞。

(留學臺灣的馬來西亞學生)

