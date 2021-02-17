自由開講》談台灣民間過年宗教上的荒誕事

陳啟濃

宗教本該淨化人心勸人為善，讓人尋求內心的寧靜，發揮自我內在的潛能，自能完成許多自利與利人的功業。宗教不該太多迷信的預言，更不該成為有所求的「賄賂發財教」。

從每年過年台灣大型宗廟所求的國運籤詩，以及許多土地公廟炒作的發財金，更能窺探台灣民間宗教離心靈的修為，以及心性的涵養還很遠。

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如果一支籤詩就能道出國家一整年的命運，人民何須努力，政府用心施政又有何用。抽出大吉大利的籤詩，讓大家會認為理所當然，疏忽了該有的人為努力因素。即使抽到運勢不好的籤詩，靠著政府的辛苦經營，加上人民同心的支持與付出，面臨逆境，也能突破重重困難。

如果一支籤詩就能道出國家一整年的命運，人民何須努力，政府用心施政又有何用。圖為籤詩示意圖，人物與本文無關。（資料照）

那麼這些籤詩又有何意義？廟宇難道不是心存僥倖，故弄玄虛。準確與否都不是神明冥冥中的本意，都是人用手抽出來的籤詩，而所謂的「自助、人助、天助」才是千古不變的宇宙真理！

至於有樣學樣，到處廟宇發明的「發財金」，更是助長人民投機求財的習性，離宗教的本意更加遙遠。大家寧願擠上擁擠的高速公路，塞車開了好幾個小時的路程，為了要求發財，到了廟宇求上發財金。

這些求財的善男信女有人可能許多年來，很久未曾探望過一直關心你的長輩與親戚，發財的念頭卻能督促自己不惜勞累塞車。許多民間慈善基金會更是被這些廟宇推出的發財金擠掉，大家寧願借發財金，數倍的奉還，卻沒想過要捐給慈善團體做公益，才是更大的福慧功德。

政府與民間同心協力對武漢肺炎的努力防治造就的台灣奇蹟，不正是印證「好運靠努力」的生命哲理。抽什麼荒謬的國運籤，只是賣弄神秘自圓其說。再說發財就是要靠心存感恩多做好事，讓內心安定充滿面能量，工作自然順心愉快，錢財自會源源而來。「求發財金」讓大家塞車，又讓自己勞累，損己不利人，求的人又能有幾人發財？

（教育人員 南投縣民）

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