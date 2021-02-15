即食歷史》星期幾的「由來」都和北歐神話有關，好比…星期四是「雷神」索爾日

我們今天對一星期每天的英文稱呼，其實是源於羅馬人、日耳曼民族和北歐民族的。

即食歷史

為什麼一星期有七天？

一星期有七天，四星期一個月，是古巴比倫人依據天上月亮的形狀變化而訂立的。古巴比倫人發現約每隔七天月亮就會經歷新月、半月、全月、半月和新月這個循環，於是他們就確立了七天為一個星期。不過，古巴比倫人知道這七天只是約數，所以有些時候他們一星期會變成八天或九天以校正因約數而造成的偏差。標準的一個星期，會以七位星神代表其中的每一天，分別如下：

星期日 － 太陽神

星期一 － 月神

星期二 － 火星神

星期三 － 水星神

星期四 － 木星神

星期五 － 金星神

星期六 － 土星神

猶太人也依據上帝以七天製造了大地的神話，將一星期定為七天。一星期七天這個傳統，後來由羅馬共和末期最高權力者凱撒制定的儒略曆所沿用，並到了公元３９７年由皇帝君士坦丁一世確立為官方和基督教曆法。由於羅馬文明和基督教的影響力，我們至今仍然以一星期為七天作為我們的曆法。

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一星期裡每天的英文名稱是從何而來？

正如上面所述，古巴比倫人首次以眾神的名字作為一星期裡每天的名字。古希臘人也受古巴比倫曆法的影響，以眾神的名字命名。因為在宗教影響力深厚的古代，以眾神名字為每天命名是很自然的。後來的古羅馬人也利用羅馬傳統宗教裡的神衹為一星期裡的七天命名。不過，我們今天對一星期每天的英文稱呼，其實是源於羅馬人、日耳曼民族和北歐民族的。

【星期日 Sunday】

意即「太陽之日（Sun’s Day）」，承繼自古巴比倫人對星期日的稱呼，由其中一位星神「太陽神」代表。這天也是基督教和猶太教一星期裡代表上帝／耶和華的一天。

【星期一 Monday】

意即「月亮之日（Moon’s Day」。承繼自古巴比倫人對星期一的稱呼，由其中一位星神「月神」代表。

【星期二 Tuesday】

意即「泰爾之日（Tyr’s Day）」源於北歐神話其中一位守護神泰爾（Tyr），象徵勇氣與英雄。在日耳曼民族裡泰爾則是個名為Tiu或Twia的天空之神。

北歐神話其中一位守護神泰爾（Tyr）。（維基共享）

【星期三 Wednesday】

意為「主神之日（Woden’s Day）」源於北歐神話裡的最高主神奧丁（Odin），或盎格魯－撒克遜人信奉的最高主神沃登（Woden）。「沃登」這個名稱意為「暴虐的領袖」。

【星期四 Thursday】

意即「托爾之日（Thor’s Day）」，源於北歐神話裡的雷神托爾（Thor），掌管雷電。

北歐神話裡的雷神托爾（Thor）。（圖片來源：Thor官方臉書）

【星期五 Friday】

意即「芙蕾雅之日（Freya’s Day）」，源於北歐神話裡代表愛、婚姻和生育的女神芙蕾雅（Freya）。

【星期六 Saturday】

意即「撒頓之日（Saturn’s Day）」，撒頓（Saturn）是羅馬傳統宗教的一位掌管農業的古老神祇，他的兒子就是羅馬最高主神朱比特（Jupiter）。由於羅馬人非常重視農業，因此自然會以農業之神命名一星期裡的其中一天。

《芙蕾雅》1890年由J.彭羅斯所繪的粉彩畫。由四位侏儒工匠精心打造而成的金項鍊布里辛嘉曼，巧奪天工，流光溢彩。女神芙蕾雅為了得到它而付出了高昂的代價。而弗蕾亞也為人間帶來了無數的金銀財寶。（維基共享）

本文經授權轉載自即食歷史 星期幾的「由來」都和北歐神話有關，好比…星期四是「雷神」索爾日

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