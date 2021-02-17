自由開講》罷免陳柏惟的政治謬誤

吳應麟

中國國民黨接連操作罷免運動與萊豬公投，試圖掌握台灣政治議程，不斷搶奪話語權，鞏固深藍支持者。尤其，近日針對陳柏惟，發動一連串攻勢，製造國內政局混亂。

然而，當熱愛台灣這塊土地，勇敢為台灣人民發聲的陳柏惟面臨罷免運動，反而親自前往中國，正襟危坐聆聽習近平訓斥，唱中國國歌更起身致敬的吳斯懷，卻是高枕無憂。

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圖為去年新黨青年軍蘇恆（右起）、王炳忠、林明正舉行記者會，發起罷免台灣基進立委陳柏惟行動，表示一切將比照罷韓團體的作法，進行「全民開罷」。（資料照）

除此之外，指責爭取自由民主的香港年輕人為暴民，卻協助中共背景，香港黑道新義安老大向華強來台的葉毓蘭，卻不會被罷免。

國民黨的不分區立委，反而站在守護台灣的對立面，消耗台灣人民資源，領取台灣人民稅金，造成台灣政府負擔，中國國民黨整天只想著選舉與政治利益，不曾思考台灣人民長遠未來。

因此，如果認同陳柏惟堅定代言台灣獨立，努力讓台灣站上國際舞台，對照總是讓習近平安心，試圖把台灣賣給中國的深藍立委。

其實，台灣人民可以透由每次選舉機會，逐漸讓國民黨消失在台灣這塊土地，其客觀政治效果，就是擺脫外來政黨的束縛，促成台灣成為一個主權獨立國家。

（高雄市民，台灣基進政經塾學員）

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