自由開講》政府應重新思考人口政策

陳玉奇

近來，各大媒體紛紛報導台灣戶籍人口首次出現減少的新聞，若干學者專家建議應想辦法提高生育率或結婚率，以挽救人口衰退。換言之，針對台灣戶籍人口首次出現減少的危機，絕大多數意見仍在如何提高生育率。然而，負責人口政策的林萬億主委卻坦言「提高生育率沒有特效藥」，此話一點都不錯。因為生育率嚴重降低不是只有台灣發生，歐美、亞洲諸多國家包括香港、新加坡、南韓等四小龍生育率也大幅下降，台灣去年生育率尚有1.05（每位婦女平均生1.05個小孩），南韓則是連續兩年不到1。

生育率嚴重降低不是只有台灣發生，歐美、亞洲諸多國家包括香港、新加坡、南韓等四小龍生育率也大幅下降，台灣去年生育率尚有1.05（每位婦女平均生1.05個小孩），南韓則是連續兩年不到1。（資料照）

某些人將高房價視為台灣低生育率的元兇，並主張政府應打房救生育，但實施組屋政策的新加坡生育率也只有1.14，沒比台灣高多少；而房價所得比遠低於台灣的南韓生育率竟還比台灣低，只有香港房價所得比高於台灣。也就是說，將低生育怪罪到房價上並不完全正確。況且，南韓政府「撒錢救生育」所給的紅包絕不比台灣少，但生育率卻依然不見起色。

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所以從世界各國撒錢救生育的經驗看，提高生育率真的沒特效藥。既然如此，政府何不思考改以「提高外來人口的方式」促進人口增加、維持社會撫養比均衡。眾所周知，台灣目前六都中人口成長最快的就是桃園，但這並非桃園生育率比其他五都高，而是有很多原戶籍不在桃園者搬入，即所謂人口的「社會增加」。特別是，新聞並沒報導台灣其實早在前年出生數就低於死亡數，即自然增加為負，前年之所以戶籍人口沒減少就是拜「社會增加」所賜；去年戶籍人口減少正是因為疫情關係使「社會增加」衰退，才造成台灣戶籍人口減少。

因此，在撒錢救「自然增加」困難的狀況下，政府何不想辦法提高「社會增加」？尤其目前台灣防疫成績全球有目共睹，香港人因送中條例移民台灣也大增，政府在思考如何提高生育率的同時，也該提供更好的移居、移民政策，例如增加外國留學生留台誘因，才是解決台灣人口危機之道。

（中小企業負責人）

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