自由開講》趙少康成韓國瑜煙霧彈，宣布選總統其實另有目的？！

林維治

趙少康對外釋出，將參選2024年總統的第一時間，與郭台銘當年宣布參選2020年總統的第一時間，我都認為，他們並不是真正想參選總統，但差別在於，郭台銘宣布參選總統的目的，是要阻擋韓國瑜參選總統；而趙少康宣布參選總統，則是為了協助韓國瑜參選總統，這個說法乍聽之下是矛盾的，且看我以下的分析：

趙少康成韓國瑜煙霧彈，宣布選總統其實另有目的！（報社合成照）

本人在「深藍的最後一曲探戈」一文中有提到，若不是韓國瑜被高雄市民罷免成功，韓在敗選總統後，靠著剩餘的能量，韓還是極有機會奪下黨主席的寶座，為2024年的總統大選，搶得最有利的戰鬥位置，且韓也很可能這麼做。

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但繼總統落選後，創下第一位在直轄市長任內被罷免成功紀錄的韓國瑜，氣勢明顯再而衰，使得搶奪黨主席這個動作，讓他必須承擔，政治能量三而竭的巨大風險。因為黨主席的黨內競爭對手，極容易從韓被罷免的角度，找到扳倒韓爭取黨主席的施力點。韓果然也夠聰明，三顧茅廬找來戰鬥力十足的老戰友-趙少康，想藉由夾著媒體人優勢的趙，助他「對內掃除黨內地雷，對外開闢新戰場。」

對韓國瑜來說，當務之急就是，要為黨立下新戰功，重塑威望，以提升個人的政治能量，才足以凝聚足夠的人氣，來再度挑戰大位，媒體也頻頻釋放，韓國瑜可能參選桃園或台北市長的訊息。

雖然幫國民黨奪回直轄市長寶座的戰功可謂彪炳，但本人認為，韓不會參選2022年的市長選舉，理由是，韓已當過直轄市長，直轄市長的名位對他來說，已不具挑戰性及吸引力。再者，在民進黨的強力監督下，及少了中天電視台的造神般吹捧，想要靠擔任直轄市長來累積政治攻頂的能量及實力，似乎是件苦差事且不切實際，更何況初次當選直轄市長的他，就首創先例地在任期內就被罷免掉。

韓國瑜的上策應該是，找一個有實力且可信任的人，幫他拿下國民黨主席的戰略制高點，這位人士在當選黨主席後，能在2022年的縣市長選舉，委以韓國瑜選舉重任，如全國競選總幹事或副總幹事等，擔任抬轎者的角色，而不是坐轎者，能與韓共同拉抬國民黨2022年的選情，立下2024前哨站的選戰戰功，如此一來，韓在2024年的重披戰袍，便會順理成章。

我認為，趙參選黨主席是操真槍，但參選總統是丟空砲彈。為何我說趙宣布參選總統是丟空砲彈，因為趙若是個人真的要重新投入選舉，時間點的選擇會更早，不會選在已年近七十的此刻，且一定會把投入選舉的目標，鎖定在台北市長這個席位。一來，如他所說，從哪裡跌倒，就要從哪裡爬起；二來，台北市是過去新黨的老巢，也是他可呼風喚雨、捲起千堆雪的選區。

趙在發布參選國民黨主席時曾對外表示，參選動機為「對中華民國滅亡的危機感」這一點應該不假。而放眼國民黨，老薑各個都不夠勁辣，更甭提嫩薑（江？），侯友宜雖然民調滿意度一直維持高檔，但光侯是否過的了黨內質疑藍皮綠骨這一點，都還是個未知數。

趙原本可能以為，以他過去在政壇的份量，與現有媒體界的影響力，只要他向國民黨主席的位置往前跨出一步，黨內的有意競爭者，就會後退3步。卻沒料到，黨內競爭者不但沒後退3步，還想在他的前進方向，擺下路障。見此態勢後，趙隨即放出，若他不參選黨主席，韓也會出來選的訊息，但也無法逼退黨內的競爭者，顯然，這些人並不怎麼擔心韓出來競爭黨魁。

趙於是使出殺手鐧，宣布參選2024年總統，此話一脫口，馬上在政壇上激起一波又一波的漣漪。但難道政治嗅覺敏銳度極高的趙少康，不知道自己在北部雖可呼風喚雨、捲起千堆雪，但在南部卻沒票嗎？過去落選台北市長的他，難道天真的以為，2024年可以順利當選總統，來挽救他心中瀕臨滅亡的中華民國嗎？顯然趙宣布參選總統，是一個用來威嚇黨內競爭者的假動作，目的是警告黨內競爭者，即使過的了參選黨主席這一關，也過不了2024參選總統這一關。

趙對江啟臣說，韓國瑜應該從哪裡跌倒，就從哪裡爬起。也就是說，韓不該參選謠傳中的桃園或台北市長，而是參選高雄市長。在我看來，其實不是在貶低或打壓韓國瑜2022年的參選氣勢，也不是在擔心2024年，韓會與其競爭總統的參選。相反的，是在為韓2022年不參選直轄市長做解圍與解套，因為韓根本不具備參選2022年高雄市長的資格。

（藥師）

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