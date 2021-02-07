自由開講》國民黨分裂已在所難免

林瀚城

趙少康突然宣布重回國民黨，無論將來是否參選黨主席，都將國民黨原本苟延殘喘、搖搖欲墜氣息重新炒熱，對親中派系而言，似乎打了一支強心劑，這股氣勢必將帶動國民黨走向，是持續親中，或是分裂？尚待觀察。

去年大選失敗將國民黨的氣勢打入谷底，江啟臣獲選黨主席，國人都對他帶領國民黨走向改革之路寄予厚望，但就任初期習近平未依慣例傳送祝賀信之後，江啟臣的主席之位就顯得沒精打采，加上黨內大老連、馬、吳都拒絕出席他邀約的餐會，江啟臣欲振乏力。一年來，國民黨連續多次脫序演出，江啟臣的領導能力，頗受指責，因此，今年黨主席選舉本就是一場硬戰。

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趙少康來勢洶洶，無視二度分裂國民黨惡名，與韓國瑜的聯手出擊，意圖挑戰主席大位，甚至爭取參選總統，因此，是否聘請趙少康擔任中評委的議題也持續發燒，今日媒體報導；江啟臣願聘趙少康為中評委，且他將同時聘台大政治系教授張亞中等八位社會賢達擔任中評委，以壯大藍軍。

趙少康（右）來勢洶洶，無視二度分裂國民黨惡名，與韓國瑜（左）的聯手出擊，意圖挑戰主席大位，甚至爭取參選總統。圖中間為國民黨主席江啟臣。（資料照）

國民黨家務事，外人無庸置疑，但我們都知道，江啟臣在處理此事已亂了方寸，近年來，國民黨在本土派奮力擺脫之下，已逐漸向中間靠攏，也因此博得不少中間派選票，而趙、韓聯手勢將難對中間選民交代，若為了不在聘用上「因人設事」，再加聘親中人士進入黨中央，無疑是「請鬼拿藥單」，江啟臣必須慎重考慮，在國民黨一氣尚存時刻，若不慎用主席權力，還濫發聘書，與民意背道而馳，將難以爭取本土及中間派系支持，加速國民黨因分裂而滅亡。

（商）

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