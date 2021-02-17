自由開講》中國國民黨一定要團結？！

陳慶坤

重回國民黨的中廣董事長趙少康，與馬英九、國民黨主席江啟臣，春節初期間一起到新北市三重先嗇宮參拜。趙少康表態參選黨主席和二Ｏ二四年總統，因此他表示三人同框是「表示團結，因為團結很重要」；過去國民黨選輸，就是因為不團結，所以二Ｏ二四一定要團結？

重回國民黨的中廣董事長趙少康（左），與馬英九（中）、國民黨主席江啟臣（右），春節初期間一起到新北市三重先嗇宮參拜。（資料照）

創黨百餘年的中國國民黨，時常掛在嘴邊的「就是要團結」，顯然團結一直是國民黨最大的問題。因為這個腐敗、分贓政治的政黨，在分贓不均的時候就會分崩離析，團結是在各自的政治利益之下，才會選擇被迫團結，所以從來根本沒有真正的團結！

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虛偽的國民黨人，喊團結最大聲的就是最不團結的人。遠的不說，一九九四年台北市長選舉，趙少康退黨以新黨巨星之姿參選，對手就是國民黨尋求連任市長的黃大洲，民進黨陳水扁因此漁翁得利，誰不團結不言自明。二十餘年之後，趙少康竟然還有臉說國民黨要團結？團結之狼又來了！勢必又將引起國民黨另一波「團結的風暴」？

流亡台灣的國民黨再怎麼團結，都不敢面對台灣的主流民意；中國軍機擾台，圖謀台灣日亟，他們只是以和平之名恐嚇、威脅台灣與紅色中國連結，將台灣人推入共產黨煉獄的火坑！卻還呼籲被他們洗腦的台灣人與他們團結，其居心之叵測，簡直輕忽台灣人的知識水準與智慧。

國民黨選輸就是不團結，是什麼邏輯？但這個政黨，從來不去反省、思考國民黨選輸的真正原因。事實上，背離台灣逐漸興起的台灣主體意識，至今缺乏一套完整台灣發展策略的論述，這才是中國國民黨敗選的致命傷。趙少康、韓國瑜、馬英九的合流，透顯出中國國民黨依然抗拒本土化，急統再起。未來必然為台灣人所唾棄，國民黨逐漸被邊緣化，顯然中國的國民黨一直誤解團結的真諦？！

（大學助理教授）

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