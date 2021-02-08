自由開講》深藍的最後一曲探戈—藍色多「惱」河

林維治

權力的誘人滋味，豈會讓一個曾勢如「中天」，與大位擦身而過的的政治人物，揮一揮衣袖，頭也不回？

2020年大輸兩百多萬票的韓國瑜，在政治舞台上，下台一鞠躬後，「韓劇」就從此謝幕、畫上局點了嗎？

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若不是韓國瑜在敗選總統後，被高雄市民罷免成功？如今，會有韓找來代理人–趙少康，宣布參選國民黨主席這一齣戲嗎？

在韓被罷免後，韓應該研判，若要搶奪黨主席的寶座，會有一定的難度，而國民黨歷年來的黨內文化，誰掌控了黨主席，誰就能主導黨內候選人的提名，但歷經2020敗選及被罷免的他，已不具當年『夾韓粉以令主席』的氣勢。找來昔日的老戰友趙少康，希望藉曾有「政治金童」封號的趙，重回國民黨，並在政壇上，重閃黃金般的光芒，幫他排除2024年再度叩關大位時，黨內及敵對政黨的障礙，為黨內初選及2024大選來操盤。

韓國瑜（左）與趙少康（右）。（報社合成）

我認為，以江啟臣的政治手挽及現有的黨內勢力，無法擋下趙，趙會順利取得黨主席的寶座。2022年，韓將不會參加六都的選舉，而與趙互為犄角，共同拉抬國民黨2022的聲勢，趙、韓相揭合力輔選2022下，若國民黨選得不錯，那麼韓在2024年的再度崛起，便會水到渠成。

魔戒三部曲電影的魔戒首部曲—『魔戒現身』中，光芒萬丈且集權力、魔力於一身的黃金魔戒，成為各方勢力爭奪的寶物。而政治金童–趙少康在政壇的再度現身，真有如電影魔戒現身般的戲劇張力與神奇。

魔戒二部曲的『雙城奇謀』，就如同未來韓軍（韓粉）與趙軍（國民黨勢力）所形成的犄角之勢，相互輝映，互為奧援。

緊接著，便是上演如魔戒三部曲，也就是韓國瑜在2024年的『王者再臨』。

（藥師）

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