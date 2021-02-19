自由開講》寵物政治學－－貓總統與狗副總統

阿徵

近幾次的選舉，掀起了一波曬貓曬狗的風潮，每個參選人的宣傳照，不免出現幾張和寵物的合照，又或是以可愛動物為主題的募款小物，普羅大眾或許對「官」沒什麼好感，但對「鏟屎官」可是興趣盎然。

但是曬寵物也有學問，隨著時代的演進，越來越多把寵物當作家人照顧、疼貓疼狗像疼小孩的人，是把貓狗當成「畜生」還是「家人」，一個手勢或態度睜眼便明，也難怪當姚文智說他因為老婆懷孕而把貓送走（就算後來澄清是託人照顧），一片洶湧罵聲其來有自。

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最近大家印象較為深刻的，是高雄市長補選時，陳其邁直接把自己的愛貓「小米」放上競選看板，連自己本人的照片都省了。相反的，國民黨一向被認為是保守勢力，支持者的心態也較為傳統，或許他們也知道，故從不在寵物議題上大作文章，深怕那些把狗當作看門工具、厭惡貓毛揚飛的支持者們反感。

朱立倫最近在臉書社群經營上逐漸活躍，也企圖活化自己的形象，參與年輕人的話題搶攻青年支持度，他在過年期間放上自己抱貓的一張照片，聲稱自己也是「貓奴」。但姑且不論該當事貓是否為朱所飼養，有意角逐國民黨黨主席的朱立倫，是不是忘了當初在同婚議題時，把蔡英文打成「不結婚生子，只會寵貓疼狗的剩女、怨婦」形象，就是你們國民黨的傑作。

被暱稱為「貓英大總統」的小英，養了2貓3狗，身為元首級貓奴，小英非常關注動物福利，提出７點「動物保護綱領」，也曾造訪動物醫院，關注動物醫療。他對動物的關注，贏得大量愛護動物人士的支持，同時他本人也跟貓較為相似，沉著冷靜、如履如臨。同樣是元首級，副總統賴清德則是不折不扣的「狗派」，他有一條收養１０的福爾摩莎犬名叫「小黑」。

賴在台南市長任內，曾推動「幫流浪狗找工作」政策，就任副總統後，也前往動物收容所關心流浪狗、擔任志工；賴清德認為，有技能的流浪狗可以增加被收養的機會，因此他決定，流浪狗被捕捉後，不只要體檢、打預防針、植入晶片，還要給予訓練。而他本人也確實較有狗的品質特性，平易近人、溫和友善。

（作者提供）

民眾雖常譏諷民間的動保協會是「可愛」動物保護協會，但筆者作為曾經的從業人員，看過無數利用過後即遭丟棄任其自生自滅的繁殖犬、因為搬家或老婆懷孕而被棄養的狗貓，在鄉下地方被栓在籠門，一生不曾上過醫院、甚至不曾出門散步的「牲畜」。至少，我們能從臂力所及的地方先開始。

對於較易馴養的動物，應以專業的醫師、學者為本，制訂配套的法令，並鼓勵民眾以認養代替購買、取締違法暴利繁殖場、懲戒不當飼養與虐待動物。在生命教育的領域深化，對國家發展的進步無疑是不可或缺，懂得尊重生命的文化才能造就強大的國家，讓「鏟屎官」、「狗奴才」擔任最高領導人一職，或為國家之幸。

（曾任動保協會員工）

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