自由開講》「蔡賴配」戰亂黨，正式開始

陳昱傑

選戰倒數不到六十天，宣布投入參與總統大選的候選人，也大致底定，其中備受關注的國民兩黨，都選擇在本周宣布副手以及不分區名單，民進黨的蔡賴配、以及國民黨的國政配，蔡英文更在宣布副手的當天，成立了全國競選總部並且發表了豪氣的宣言，代表選戰即將進入短兵相接的時刻，而這也代表了中華民國保衛戰，蔡賴配戰亂黨的時刻開始了。

蔡英文在宣布副手的當天，成立全國競選總部，代表選戰將進入短兵相接的時刻。（資料照）

畢竟韓國瑜本人，不論是從選高雄市長開始，甚至到參選總統開始，無不充滿對中國的吹捧，對於香港的現況幾乎視而不見，甚至覺得一定要承認「一國兩制台灣方案」的九二共識，台灣才有「活路」；在面對媒體提問是否會放棄簽下代表國內法的和平協議方案時，也選擇回答「現在」不會簽，並非堅定的說絕對不簽和平協議，這就表示他不願意放棄統一的可能。

另外，代表著政黨傾向以及是否能夠廣納各界聲音的不分區名單，國民黨所提出的，不僅驚嚇眾人，受到各界以及同黨同志撻伐，甚至連韓國瑜副手張善政都喊話切割，說出「大家不滿意可以投給民眾黨」的笑話。

國民黨似乎也鐵了心，不願意更動，雖然在罵聲中召開臨時中常會，但說穿了也僅僅只是調動名單順序，大家所在意的爭議人物，依然羅列在內。

像是肯定香港暴警暴力執法打學生的葉毓蘭，或者是領台灣人民納稅人的退休俸，反對改革打警察，甚至還去聽中國國歌起立，聽習近平訓話的吳斯懷，而這份名單在台商界外傳，國台辦可以說是非常的滿意。相信所有人對國台辦滿意的原因相當清楚，畢竟只要有自己人在立法院，未來台灣任何的機密都不再是機密，甚至他們還可以利用自己的職權，杯葛國防預算，或者是對國家有益的預算。

雖然每到選舉時，中國國民黨總愛說是中華民國保衛戰，但是看到這樣傾中的提名候選人，以及這份反改革、支持中國的不分區名單就可以看出，到底誰才想要消滅中華民國了。

更重要的是，從蔡英文在2016年上任以後至今，中華民國不僅沒有消失，反而在她的穩健領導下，我們在世界上更加嶄露頭角，經濟、社福都越來越好，國防更加的強健，有更多國際盟友替我們來發聲，這些都是過去面對中國就卑躬屈膝的國民黨執政下，不可能發生的事。

看到香港就可以知道，中國為了維持所謂國土的完整性，已經完全失去了理性，甚至可以輕易的毀諾。我們至今依然能夠堅持住，就是因為我們有主權，有軍隊，可以保護我們的國家。

只是如果這次，真的讓國民黨再度重返執政，後果將不堪設想；改革倒退，或許事小，只是當他們將台灣主權變賣給中國之後，真的就追悔莫及了。

衷心希望，真的能夠英德勝利，贏得勝利，守住我們心愛的家園。

（研究生）

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