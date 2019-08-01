自由開講》國安問題一波一波，重振旗鼓才能反制中國

◎邱志偉

國安局人員在總統出訪期間，涉嫌利用職務之便違法夾帶私菸走私，事發至今已經延燒一個多月，總統府終於宣布涉案人數。這個規模之龐大，當然讓人痛心疾首，但這起案件不只國安局要徹底從根救起，包含象徵我國國門名譽的華航公司，實在不應該在這種緊要關頭，嘻皮笑臉。不只國安問題值得我們重視，華航自2016年以來，已經出過多次罷工，現在又捲入私菸案，作為國家級航空的代表，也應當徹底反省。

事實上，若重新檢視過去三年國安特勤的表現，就會讓人直搖頭。不是有不當的感情糾紛，就是有執勤時不當舉動，甚至媒體報導特勤招生不足拖累訓練績效等等，凡此種種，都已讓大眾對總統的安危感到心驚。如今，總統特勤大量捲入這起走私菸案，規模之大，除了刨根解除，更應該重塑組織紀律帶入正當的文化。總統的禁衛軍，絕非兒戲，誠如我上周所說，人品操守，絕對是重中之重！

明年大選結果對台灣前途十分重要，國安單位務必重振旗鼓，才能有效抵制中國無聲入侵！（資料照）

而國安局做為我國情報機構最高單位，國家安全會議更應該負擔起嚴格督導的責任，這二個單位從事發至今，未見進一步的表態，讓人感到不安。台灣現在紅色滲透問題嚴重，我們看不到國安局具體反制措施為何？國安會督導不周至今也沒有人出來負起責任，更讓人懷疑這些單位到底有無從中記取教訓？華航的問題更是讓人搖頭，雖然我們都對華航的服務沒有意見，也不會爭論華航對台灣元首出訪的貢獻，但是對外溝通能力，以及對議題的嚴謹把關，甚至對不法事件的改進決心，從昨天脫線的出訪，實在讓人擔憂。華航面臨兩起罷工事件，現在又捲入私菸案，不痛定思痛，豈能對得起國家託付？我是語重心長的對華航有諸多期許，不要陷入迴圈思考自認無辜，而敷衍處事，這絕對無法面對國人。

國安問題一波接一波而來，我們要提醒國安單位，螺絲再不拴緊，國人若對國安失望，失去對國家抵抗中共的信心，後果必定不堪設想。現在台灣又面對中國片面惡意禁止中國旅客來台自由行，更是國安單位最關鍵的時刻。像這樣的情勢事前有無掌握？有沒有提出因應方案？怎麼對中國提出抗議甚至反制？這都有賴我們國安人員掌握。明年大選結果對台灣前途十分重要，國安單位務必重振旗鼓，才能有效抵制中國無聲入侵！

（立法委員）

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