自由開講》馬英九談經濟：留爛攤子罵收拾爛攤子的

◎林國健

政治人物喜歡挑戰選民記性，他們也許認為，時間過久了，大家就會淡忘那些狗屁倒灶的過去。就像馬英九前總統出來對現在的經濟發展指指點點，又或是說蔡英文自我感覺良好。不過，講到經濟成績爛、講到自我感覺良好，哪有人能贏過馬前總統。

馬前總統很喜歡說，他任內的經濟成長率平均較好，但，要比較成長，應該拿母數來計算成長，而不是像國民黨一樣，把每年的成長率拿來平均。他們這種算數，很多中學數學老師應該會想要抗議。

至於馬英九每次必提的2010經濟成長率10.6%，更是建立在前一年是負成長的基礎上。把經濟搞成負數，再來說隔年反彈多高，到底有什麼好說嘴的？

馬前總統很喜歡說，他任內的經濟成長率平均較好，但，要比較成長，應該拿母數來計算成長，而不是像國民黨一樣，把每年的成長率拿來平均。他們這種算數，很多中學數學老師應該會想要抗議。（資料照）

馬英九的不滿應該很多，因為他幾乎把現今所有的經濟情勢都罵過一輪，可惜的是，其中不乏一些道聽途說的論調。比方說，他說臉書公司本來要在彰化設data center，但卻因為815大停電決定改設在新加坡。

其實臉書決定設置在新加坡有很多原因，但最大的因素祖克柏已經寫在自己的臉書上，因為新加坡能夠提供百分之百的綠電。相較於馬前總統任內對綠電發展的牛步化，他自己也許才是讓台灣沒被投資的主要原因。

長篇大論之後，馬英九才真正講到重點。他先從自己任內簽的ECFA講起，再繼續提兩岸服貿、貨貿協議，以及最近國民黨繼續談的自由經濟貿易區。換句話說，國民黨人對經濟的藥方永遠只有中國，實在了無新意到令人乏味。

我們就來假想一下，如果真如馬英九所願，台灣真的把ECFA服貿貨貿自經區都一次簽個夠，那現在台灣跟中國的經濟整合程度，一定已經超乎預想的高。到底能不能發大財還在未定之天，但是美中貿易戰一來，台灣的產業一定狠狠垮掉一片。

蔡英文上任時，台灣經濟成長低落，差點連1％都保不住，經濟發展押寶中國，雞蛋放在同一個藍子，風險極高。在能源上，這幾年來供電最危險的時刻，發生在蔡英文上任後不到兩週，當然也是馬政府時代遺留下來的問題。

台灣的經濟問題並不複雜，簡單說，就是馬英九留爛攤子，蔡英文一點一滴收拾，好不容易快有成果，留下爛攤子的人，卻以為人民夠健忘，竟然出來指指點點做得不夠好，荒謬的程度莫此為甚。

馬英九終究是一個不合時宜，看錯時機的人。他的任期中，一心一意靠向中國，但卻造成兩岸買辦橫行，國內貧富差距擴大，主權基礎流失的困境，因此遭受極大的執政挫折。現在他不甘寂寞，再次出來指點江山，提出的藥方又是中國、中國、中國。我們只能說，幸好，現在他已不是總統了。至於2020的國民黨，唉，還真是噩夢一場。

（基金會副研究員）

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