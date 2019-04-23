自由開講》把中華人民共和國定位為敵國是正常國家的第一步

◎顧貯拳

近年來由於兩岸交流日趨緊密，台灣人民經常接受到中國人或中國的相關事務，透過中國大外宣的軟實力包裝，以及中共拉攏台灣退將與高官到中國聯誼，已讓民心社會及黎民百姓，經常有錯覺。

「中華人民共和國究竟對台灣為何？」、「是敵是友？」、「兩岸一家親？」這些困惑已造成國家士氣重大挫折，有立委提案應將中共定位為我國敵人，這其實是正常國家的第一步！

由於憲法目前仍將中國定義為「大陸地區」而非外國，導致共諜案件無法以內亂罪或外患罪論處，民進黨立委王定宇前年為此提出「刑法」修正草案，希望將「敵人」增列為構成要件。（資料照）



過去，國民黨一黨專制的時代，國家有三合一敵人：共匪、台獨、黨外。如今，後二者都已經榮膺國家元首，豈有敵人之說？但共匪對我國之威脅至今仍未改變！任何一個正常的國家，都不會去跟自己宣稱的敵人一家親。

我們沒有聽過美俄一家親、美伊一家親、美中一家親。因為美國與這些國家都存在經濟與軍事等層面的競爭關係。但台灣面臨的到的是生存問題！是國土要被併吞的問題！



筆者認為，若要界定中華人民共和國為我國敵人。應該先思考的是，何種謂敵人？敵人所應該有的具體作為為何？個人認為，凡事堅持以軍事或相當於軍事之手段（經濟封鎖），破壞我國土安寧秩序者，都應當列為敵人！類似美國布希政府當年所稱的邪惡軸心（Axis of evil）概念。

尤其，在我國境內凡資助敵人於台灣內部從事協助共產黨活動者，都應當界定與敵人資助，破壞我國家安寧。



兩岸主權及治權實質上本來就沒有交集。中共政權自己一廂情願的將兼併國土，視為合理合法合情的行為，這是他們的幻覺。但是若幻覺成天化為具體行動，我們也不能坐視不管。

中共政權自己一廂情願的將兼併國土，視為合理合法合情的行為，這是他們的幻覺。但是若幻覺成天化為具體行動，我們也不能坐視不管。（路透社）

我們中華民國的國軍與文官，不管現職或退休，都應牢記自己人在位子的一日，就應當敵我分明清晰。我們可以對敵人維持禮貌，但不應變成對方擺布的棋子！



日前台美慶祝關係法40周年活動，美國前眾議院議長萊恩來訪，中共便派出大量軍力在台海周遭滋事，更曾刻意派出戰機越過象徵台海中立的中線長達十分鐘之久，這都一再凸顯出中共就是以兼併我們國土為其目的。



留島不留人，如此而已。這樣恐怖而危險的對手，中華人民和其所屬的附隨政黨中國共產黨，就是台灣對外生存最大的危險，國軍及軍事體系、文武官員都應了解，對岸就是我們目前生存唯一的敵人，絕不是家人。

而我們更得知道，國防科技的進步，是嚇阻中共侵門踏戶來犯。國防絕不是靠和平，是和平靠國防，這句話蔡總統到說得十分有理。



但上述這些問題，坦白講就是教育者不願意扮演這樣角色，讓很多人即便讀了軍事體系的學校，但反共是否能長久的卻又很難說。

若我們向制度扎根，確保國人對敵人明確認知與觸法可能，台灣才能保住，島上的人民才能安居樂業，而我們的保家衛國工作也才可水到渠成。

（碩士生）

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