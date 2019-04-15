自由開講》韓國瑜真的懂人民要什麼嗎？

◎顧貯拳

高雄市長韓國瑜日前到哈佛大學演講，通篇提及自己如何了解人民的需要，以及自己對捍衛民主的決心。然而，這三個月的市政，韓國瑜有用心經營嗎？他真的知道高雄人的需要嗎？進去中聯辦的時候有顧慮過台灣人民的感受嗎？



高雄市長韓國瑜日前到哈佛大學演講，通篇提及自己如何了解人民的需要，以及自己對捍衛民主的決心。然而，這三個月的市政，韓國瑜有用心經營嗎？（高市府提供）

韓國瑜參選高雄市長可以勝出，當然是一項選舉奇蹟。平心而論，高雄這幾年商圈的移轉，讓不少舊商圈沒落，是韓國瑜炒熱經濟的一大養分。

但是，選舉過程中，韓國瑜去年的競選經費來源，至今仍有濃厚的紅色陰影，難道高雄經濟的解方是共產黨？有網路媒體爆料的五十億中國資金至今仍讓人感到不安。

韓國瑜說自己很懂人民討厭光說不練的政客。請問韓國瑜，這三個月下來已經跳票多少政見了？賽車場、愛情摩天輪、賽馬場、開放賭場，請問韓國瑜到底認真做到了什麼？自己不就證明自己是人民最討厭的那種政客？

做事沒半步，但是我們倒是看到韓國瑜很熱衷的每天「一直玩一直玩」。一下子缺席市政會議在家睡覺，一下子又幫自己放假去旅遊，然後整天花公帑出國。如果是去行銷高雄就算了，卻到處去和共產黨人們交心，惹到香港人說韓國瑜就是賣台罪魁禍首，丟盡高雄及全國人民顏面！

最近才有民調資料指出，人民最在意的是國家安全。沒有辦法讓人們安心的市長，整天無心市政，看起來就一副要直攻總統的樣子，根本就是瞎扯市長。

做事沒半步，但是我們倒是看到韓國瑜很熱衷的每天「一直玩一直玩」。一下子缺席市政會議在家睡覺，一下子又幫自己放假去旅遊，然後整天花公帑出國。（圖：取自網路）

韓國瑜告訴美國人自己是要拼經濟的市長。然而，我們卻看到高雄這幾個月下來，舊商圈的店家加速倒閉，火車站、崛江商圈問題解決了嗎？取而代之的卻是一家家的華為、OPPO，難道開放中資來高雄就是唯一解藥？飲鳩止渴嗎？

我們希望韓國瑜市長，如果要選總統，那就早日把高雄市長職務給辭掉，在美國宣布都好。拜託不要在美國人面前，吹噓自己多懂民意，更不要講什麼九二共識一中各表，請問在中國有表過什麼嗎？

進去中聯辦比較像是一國兩制吧！韓國瑜怎麼演講不順便告訴美國的中國專家學者們，自己去港澳中聯辦訪問過呢？相信台下許多學者都知道這是什麼可怕的組織，不知道韓國瑜敢不敢講呢？

韓國瑜不斷告訴美國人，自己是曾經被淘汰十幾年的政客。我們不禁覺得，台灣人眼睛果然是標準的，無所事事整天花天酒地的人，當什麼人民公僕。現在看起來韓國瑜市長就在走自己以前的老路啊！

奉勸韓國瑜市長，如果太辛苦了，你也可以回到民間，不要這麼委屈自己。如果真的覺得高雄市民去年投票給您的，是一張空白授權的支票，那就只好拭目以待了。

三個月就落跑選總統的市長，把人民託付視為兒戲，只要有利可圖他都會奮不顧身。因此，如果這樣子的人想當三軍統帥，假使最危機狀況發生，這種人會留下來與台灣奮鬥嗎？台灣人民未來應該會做出最明智的抉擇。

（法律工作者）

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