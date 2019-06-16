自由開講》國民黨應該滾回祖國去？！

◎鄧鴻源

民進黨已確定推派現任總統蔡英文出征2020，黨內也一片穩定；反觀國民黨，6位擬參選人創史上最多，也不見整合跡象。



前行政院發言人、傳播學者胡幼偉焦慮直言：「面對民進黨這個特殊敵人，國民黨要贏，一定要有非常時期的非常手段」，並提出5大具體建議。



胡幼偉真幼稚，將自己國內的政黨當真正的敵人，而把趕他們到台灣來逃難的共匪當「阿公」，可以說精神錯亂，無藥可醫了。全台灣人應團結一致將國民黨送進歷史的焚化爐，化為灰燼！



當年國民黨的警察與情治人員，如同德國政治哲學家漢娜鄂蘭女士所說的是一群「平庸的邪惡」，只知服從上級命令，用粗暴的手段對付異議人士，不知良心為何物，難怪國民黨不得民心，兩度被政黨輪替。反之，阿扁與小英政府再爛，也從不敢這麼做。



蘋果日報創辦人黎智英就說，台灣好不容易有自由與民主，如果你們選郭某或韓某當總統，將如同現在的香港一樣死定了，台灣人能不警惕嗎？

蘋果日報創辦人黎智英日前接受

財訊訪問。（財訊臉書影片截圖）



如今胡幼偉居然將自己國內的政黨當真正的敵人，而把趕他們到台灣來逃難的共匪當「阿公」，難怪館長認為國民黨已經變成共產黨，應該滾回祖國去。



（大學教授）

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