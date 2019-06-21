自由開講》會自爆的不是撿到槍的 是投機取取巧的

◎洪聖斐

台北市長柯文哲昨天（20日）自爆了。

他前天面對別去上海參加雙城論壇的建議時的反應是「府會連絡人來跟我說議員報名爆滿了」，但府會聯絡人陳慶安卻說，雙城還在磋商中，尚未開放報名。今天他面對媒體質疑是否製造假新聞，也只能說：「對啦！」

屢屢用亞斯伯格症合理化自己種種失言的柯文哲，卻被公認在面對中國時絕對不會失言。不僅自己對中國謙恭，他也不屑別人挺身而出抵抗中國侵門踏戶。17日他語帶譏諷地說：「撿到槍、砲或原子彈都很容易，有時還是要小心自爆。」

然而真正會自爆的不是因為嚴正抗中而被稱為「撿到槍」的「辣台妹」蔡英文，而是看不清楚國際大勢，也不懂國人「亡國感」強烈程度的柯文哲。（資料照）

然而真正會自爆的不是因為嚴正抗中而被稱為「撿到槍」的「辣台妹」蔡英文，而是看不清楚國際大勢，也不懂國人「亡國感」強烈程度的柯文哲。因為這種態度，網友氣到在臉書發起「《從婉君到1450》柯粉轉柯黑告解

專區」，請大家談談自己如何從柯粉轉柯黑。對此，柯文哲的回應是「中國那張考卷怎麼考都不會及格」。

此際香港因為「反送中」爆發有史以來最大規模的示威抗議。連身家在中國並且想要代表國民黨爭奪2020總統寶座的郭台銘都坦言「一國兩制」在香港已被證明是失敗的做法，一開始打迷糊仗說自己「不知道」、「不曉得」的高雄市長韓國瑜也改口「Over my dead body」；曾經自稱「墨綠」瓜分綠營選票的柯文哲，卻在16日與館長陳之漢直播時批評「深綠的那邊喔！啊你們每天在講『一邊一國』，啊人家國家的事情干你屁事。」全然裝作自己沒講過「不把民主送過去中國，中國會把獨裁送過來。」

曾經自稱「墨綠」瓜分綠營選票的柯文哲，卻在16日與館長陳之漢直播時批評「深綠的那邊喔！啊你們每天在講『一邊一國』，啊人家國家的事情干你屁事。」（圖：擷自直播）

2014年拿進步主義爭取年輕人的柯文哲，拿「墨綠」爭取獨派支持的柯文哲，如今都在不斷打臉處處討好統派、諂媚中國的柯文哲。人們固然討厭藍綠兩邊的政客，但假裝白色的柯文哲，如今也被看成政客了。

小心自爆！會讓柯文哲爆炸的，柯文哲也。

（大學教師）

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