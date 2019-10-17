自由開講》2020大選客家人最該支持民進黨

張崙

台灣一直都是一個多元族群組成的國家，在這座島嶼上有著原住民、閩南裔台灣人、客家裔台灣人與1949年遷台的中國難民，最近還有因為各種原因來到台灣生活的新住民。

在國民黨執政時期，國民黨禁止台灣人說「方言」，閩南語和客語自然也在國民黨禁止的範疇中。而和國民黨相反，民進黨則是非常重視客家族群。

民進黨是最早在政黨內設置客家事務部門的政黨。在2000年民進黨首度執政時，陳水扁總統不但在中央政府成立客家事務委員會，還成立客家電視台。不僅如此，民進黨還培養許多客家人才，台灣第一位女總統蔡英文是客家人，羅文嘉祕書長也是客家子弟。

2020大選是一場守護台灣的戰役，只有票投反對統一、向一國兩制說不，堅持守護台灣主權的蔡英文總統與民進黨，才可以在這風雨飄搖的時刻確保台灣的安全。（資料照）

2016年民進黨重新執政，在這四年中，民進黨一樣績極的推廣客家文化，除了要宣揚客家精神外，更是想要藉此推廣觀光活動。

像是民進黨執政的桃園市就建設包括崙坪文化地景公園、龍潭台灣客家茶文化館、新屋永安海螺文化體驗園區、平鎮1895乙未戰爭紀念公園、北區客家文化館，將客家的文化精神資產轉化為可供一般民眾親近的觀光財。

而民進黨執政的中央政府也全力支持，並推行全國性的客家政策，例如，「國家客家發展計畫」要讓客家精神永留存，包括台三線客庄浪漫大道、高屏地區重塑客家六堆，9花東縱谷推動浪漫台9線，這個計劃就是要重建全台客庄優質人文地景，打造良好的產業發展環境，帶動青年返鄉，做地方創生工作，讓長輩在客庄受到良好照顧，客庄就有新的風貌，客家精神和地方發展結合，也才能永續的發展下去。

但是民進黨對客家族群的支持卻不一定反映在客家選票上，反而很常是民進黨選舉的濫觴，在陳水扁前總統出版的《2000年的勝選大策略》中，就提到，以桃竹苗為主的客家族群是民進黨三大弱勢票源之一，而雖然民進黨近幾年開始在新竹市、桃園市的選舉有所斬獲、新竹縣、苗栗縣的得票也有上升，但卻仍是無法攻下城池。

做為客家族群的一份子，筆者希望竹苗地區的客家同胞們，可以給最重視客家、照顧客家族群的民進黨一個機會，終結國民黨長期在這兩地的執政。

在10月15號民進黨成立全國客家助選團，也正示宣告民進黨要全力搶攻客家選票，筆者希望助選團可以在林光華團長的帶領下，團結客家族群的選票，讓硬頸的客家人，不只為客家族群文化的發展與未來奮戰，也為台灣的前途、自主與自由奮戰。

2020的大選不只是每四年一次的投票，而是一場守護台灣的戰役，只有票投反對統一、向一國兩制說不，堅持守護台灣主權的蔡英文總統與民進黨，才可以在這風雨飄搖的時刻確保台灣的安全，守住這塊由我們祖先篳路藍縷，開墾出來的土地。

（法律工作者、客家後裔）

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