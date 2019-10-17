自由廣場》多元客家 護國保台

◎ 羅文嘉

日昨，我出席民進黨全國中央客家助選團的成立大會，看到非常多不同世代的客家事務推動者來參與這場盛會。我內心十分感動。

為什麼這場選舉那麼重要？為什麼這場選舉，能讓不同世代、甚至是不同黨派的客家人願意團結在一起？

答案要從卅二年前開始說起。過去在國民黨統治時期，採取了對本土方言打壓的態度。那時客家人第一次自主發起「還我母語運動」，在台灣訴求了多元的「新語言政策」。

這個運動，讓台灣人首次理解多元文化的價值，更讓每個台灣人真正理解語言背後的真諦，開始珍惜民主、自由的美好。

「還我母語運動」是台灣民主自由、多元文化的第一次。卅二年後，民進黨有許多客家年輕人，出來傳承這種捍衛民主自由、不怕艱辛的「硬頸」精神。

所以，在這次選舉，民進黨推出了優秀的候選人名單。我們於桃園市推出年輕專業、學經歷俱佳的黃世杰律師，曾擔任市議員、最願意和民眾溝通的彭俊豪，還有由不分區轉戰艱困選區、致力推廣客家文化的蔣絜安。

另外，在新竹縣市，我們推出曾擔任中央黨部發言人、客家部主任的周江杰，曾在金曲獎和調香師比賽獲獎的鄭朝方，以及深耕地方超過廿年、屬於野百合世代的鄭宏輝。而在苗栗縣部分，我們推出了擔任頭份鎮長時大幅改善財政的徐定禎，以及阻止了高污染廢棄物處理進入銅鑼的羅貴星。

這樣的佈局，就是因為民進黨相信多元文化的價值。所以，民進黨能夠持續吸引並推出優秀的候選人進入到地方，繼續為理想和台灣服務。

客家人是台灣的根，根如果不見，台灣文化就會失去靈魂。客家人絕對是台灣民主、自由的捍衛者，這一點從來不曾改變。

二○二○是「護國保台」的關鍵時刻，我想呼籲所有的客家人：這次選舉，我們一定要團結起來，共同「護國保台」。二○二○，讓我們為孩子贏一場。

（作者為民主進步黨秘書長）

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