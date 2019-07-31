自由開講》蔡總統才是下一代的守護者！

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台灣的少子化問題愈趨嚴重，目前檯面上所有可能的總統候選人，並未針對下一代照顧提出具體明確的政策，唯有蔡總統就幼兒照顧問題，已有詳細政策即將上路，自今年八月開始就可以上路申請，每個月都固定最少有2500元的補助，年輕的父母們有福了！

台灣的少子化問題愈趨嚴重，目前檯面上所有可能的總統候選人，並未針對下一代照顧提出具體明確的政策，唯有蔡總統就幼兒照顧問題，已有詳細政策即將上路。（記者李容萍攝）

面對現在家庭收支緊縮，我們常要用發票、彩券、刮刮樂來增加生活的一點小確幸，但是往往意外之財來的既慢又少，到頭來反而是花的多拿回來的少。如果又有小孩要養，即便是雙薪家庭都過得很辛苦。中研院最新的研究顯示，1977年後出生的世代、平均2000年以後進入職場的社會新鮮人，由於面臨到兩岸經貿高度擴張，本土青年就業機會驟減，加上服務業非典型擴張，以及近年資產分配高度不均，使得2000年後就業者，平均收入少前幾個世代非常多，但立即面對高齡化世代到來，照顧長輩責任也是落在這個世代。時至今日，這樣的狀況自然有增無減，也因此讓年輕人成家意願低，更不用說成家後不敢生。但現在有這層憂慮的年輕世代，可以考慮生小孩了喔，因為現在教育部最新的育嬰補貼，十分誘人，補貼金絕對比彩券、發票、刮刮樂多，而且保證中獎！

這項政策，根據教育部公布適用的對象包含：「父母雙方或監護人最近年度經稅捐稽徵機關核定之綜合所得稅稅率均未達20%、未正在領取照顧該名幼兒的育嬰留職停薪津貼、幼兒未就讀公共化幼兒園（公立幼兒園、非營利幼兒園、社區（部落）互助教保服務中心及特教學校）或準公共幼兒園、未經政府公費安置收容。」

簡言之，只有所得稅率低於20%，沒有領取留職停薪育嬰津貼，以及沒有就讀公幼和非政府安置收容者，小孩是在2-4歲的爸爸媽媽們，都可以申請這項補貼！

今年8月1日起，全國滿2到4歲的幼兒，符合相關資格者，可申請育兒津貼，每童每月2500元，預估全國有40萬多童受惠。（資料照）

未來啊，生的越多越賺，當然這不可能完全解決年輕父母的辛苦，但配合長照政策，外加現在的幼兒照顧津貼，生越多補越多！生二胎就有5000元，生三胎政府加碼，共可獲8500元。在中研院的研究調查中，資產分配不均，尤其是過多人擁有太多房地產，使得包租公包租婆過多，這些人趕上房地產泡沫化前時期（如 1991 或 2003 年以前），是幸運的一群人，但苦的就是新手爸媽世代。一個月多5000-8500元，不只減輕幼兒照顧的負擔，也讓我們有更多餘裕可以去住更好的房子，有更大更寬的生活空間，這對小孩成長也是一大福音。

蔡政府上台至今對長照政策非常重視，但高齡化時代的到來，也象徵少子化的問題更不能忽視，尤其夾在中間的三明治族，新手爸媽們上有一老下有好幾寶，想必是捉襟見肘，若要加上買房成家問題，就會更加辛苦。而這問題就交給蔡政府來替大家解決吧，放眼現在的總統候選人，只有蔡總統能為大家分勞解憂，現在的投票，將決定未來下一代的幸福！

（年輕世代就業者）

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