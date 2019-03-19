自由開講》民進黨已沒有時間分歧

◎陳金樺

前行政院院長賴清德，於18號中午完成參與總統候選人初選的登記，並幾乎於同時發布參與初選的聲明，對泛綠支持者而言，賴前院長所做出的政治決斷，似乎投下了一顆毫無預期的震撼彈。

賴前院長所做出的政治決斷，似乎投下了一顆毫無預期的震撼彈。（資料照）

當然，民進黨是一個具有黨內民主機制的政黨。對總統候選人的最終提名，民進黨具有民主、公開的決定程序，因此，只要參選人符合程序的規範，任何民進黨黨員都擁有參與初選的權利；同時，經受初選的民主程序，才得以讓參選人表達彼此的不同觀點，並進一步使候選人接受台灣民意的抉擇；最後，所有人也必須肯認，經受民意考驗所誕生的總統候選人，才有能力說服支持者團結一致，進而成為最有實力贏得總統大選的候選人。

黨內民主可以促進團結，但「民主」到「團結」的過程，似乎並非那麼理所當然，而是需要兩造候選人與支持者之間，先行放下情緒性的攻擊，並透過不間斷的理性溝通，才能夠確實完成「民主」到「團結」的過渡。就此而論，無論是候選人或者是支持者，都必須花費相當多的時間成本，才能夠同時兼顧「民主」與「團結」的重要價值。

但根據初選流程，民進黨將於4月4日－9日就將舉辦政見發表會、4月10日－12日進行初選民調的流程、最後，於4月17日會由中執會公告總統提名名單。也就是說，無論是對候選人或者是對支持者而言，無法避免的事實是，雙方似乎沒有太多的時間進行討論與溝通，尤其，賴前院長的登記參選，距離政見發表會的時間，不過只有兩個禮拜的間隔；而黨內的政見發表會，距離初選民調的流程，也僅有一個禮拜的時間。凡此種種，不禁讓人懷疑，假若在競爭的過程內，雙方候選人與支持者不可避免地產生火花，若又加之特定媒體與選民的搧風點火，民進黨基層與泛綠的支持者，還有多餘的能力與時間，溫吞地消化雙方的歧異嗎？

假若在競爭的過程內，雙方候選人與支持者不可避免地產生火花，若又加之特定媒體與選民的搧風點火，民進黨基層與泛綠的支持者，還有多餘的能力與時間，溫吞地消化雙方的歧異嗎？（資料照）



從1124的敗選到316補選的勝利，民進黨花了三個多月的時間，才逐步站穩了腳步，並展現了重新整合的氣勢。但殘酷的事實是，民進黨與泛綠的支持者，還能有多少次的三個月？而本應做為「驅動程式」的民進黨，還能有多少力量去驅動、去號召更多試圖反抗極權中國的社會力量？民進黨從「只剩一口氣」到能夠「站著喘口氣」，但若初選的競爭造成了不可避免的誤解與傷害，時間似乎不會再站在台灣這一邊。

（基層民進黨員）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/