自由開講》何謂有好素養的人？

洪昱睿

拜讀1月16日貴報《自由廣場》上投書《張上淳vs.柯文哲 談素養》一文，筆者有些不同意見。在評論該大作之前；我必須先聲明，我不是「柯學家」，如果一定要在「柯粉」與「柯黑」之間選邊站的話；我自認「柯黑」，因為我自始至終從未支持過柯文哲，甚至還在《自由開講》上撰寫過《三位醫師，一位是雞腿，另兩位是什麼？》明著打柯的文章。

台北市長柯文哲。（資料照）

《張上淳vs.柯文哲 談素養》作者批評柯文哲缺乏素養：「不修邊幅、說話不得體、面對鏡頭搔首弄姿、唱歌五音不全、運動表現為零，簡直是讀書以外，負面之素養代表。」這些描述幾乎都是因人設事，而非對事不對人，柯文哲常有搔頭的動作，你可以說他身為醫師卻不太重視衛生，但何來「弄姿」？歌聲好不好聽更是個人主觀認定，會看譜、懂樂理也不見得歌聲好聽，那立委高嘉瑜歌聲又如何呢？運動表現上雖曾跑到快摔倒，但他也騎自行車「作秀」過「一日雙塔」，怎會是零？

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《張上淳vs.柯文哲 談素養》作者似乎認為「德智體群美」五育均衡最重要；不該死讀書、讀死書，這點我也深表同意。但就以筆者自身經驗而言，台灣早期僵化的教育體制、填鴨式教育，根本只重智育，所以很多技藝科目都被挪去上國英數「重點考科」了，這是跨好幾個世代的「歷史包袱」，在「唯有讀書高」的最高指導原則下，只能從智育下手去贏過別人，才能在滿滿的「劣等感」中稍微獲得解放，不然就只能像筆者之流，一直「魯」下去了。

至於該文當中提到「日本AV女優波多野結衣作為悠遊卡封面的離譜事件」之陳年往事，又讓我見識到偏見與刻板印象有多可怕了，其實波多野結衣與台灣結緣是因為感謝台灣對311東日本大震災的關懷及援助，不可諱言，有人看到她就「醉翁之意不在酒」，但是悠遊卡封面人物為何不能找當過AV女優的人來擔任？難道覺得她的職業背景很髒嗎？千萬不要落入部分對台灣有誤解的日本人之口實，以為台灣人都會物化日本女性或對日本女性有不當幻想。

素養很重要；但培育素養也不是光靠教育單位或課綱，來自家庭、同儕、整體社會的影響至關重大，更何況「好的素養」該由誰、如何來定義呢？

（語文工作者）

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