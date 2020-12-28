自由廣場》評柯P槓阿中

◎ 魯伯非

台北市議員徐巧芯違法在臉書貼出紐西蘭機師的詳細足跡，造成不必要恐慌。見不得中央防疫成功的柯文哲市長，見有機可乘，暗酸中央疫情指揮中心說一個謊要十個謊來圓。衛福部長陳時中毫不客氣地反嗆「他是在講他自己」。身為台北市民，有必要「認證」一下：

一、柯文哲當初處理大巨蛋弊案時，一再聲稱沒有私會趙藤雄。結果市府公布的紀錄顯示柯市長至少與趙私會兩次，時任市長室主任蔡壁如至少私會三次。後來SOP更改成配合遠雄先蓋後審，讓大巨蛋復工。從此大巨蛋就從弊案變成柯Ｐ任內「光榮城市」的政績。

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二、二○一七年雙城論壇，柯主張「兩岸一家親」廣遭非議，他語帶哽咽地說，這些稿子都給國安會看過了。國安會出面否認有收到講稿。二○一八年，柯Ｐ自己說送去總統府的講稿沒有兩岸一家親，那些話是自己後來加上去的。但仍然是謊話，因為國安會還是聲明根本沒有收到講稿！

三、柯文哲因為不滿北農總經理吳音寧，便不斷配合國民黨栽贓吳音寧送洋酒、要求政風處越權徹查北農帳目、市場處捏造吳音寧送剩菜給社福團體的過程……硬生生用造謠方式，逼迫吳音寧去職。

四、柯文哲當初聲稱跟旺中蔡衍明不熟，後來被蔡衍明爆料，柯文哲主動求見十幾次，而且都要求從後門進來。

五、錢櫃KTV發生重大公安意外，柯Ｐ聲稱從來沒去過錢櫃年代董事長練台生家，是小英去過。後來證明蔡英文根本沒去過，是柯Ｐ自己去過！

六、北巿府內定沒選上民眾黨不分區立委的「學姊」回鍋市府任職，結果被人揭發，聲稱公開透明海選的收件日期還沒結束學姊就已經錄取。

七、最可笑的是，連林志玲懷孕柯文哲都要說謊。不但洩漏就診人士個資隱私，還澆了祝福林志玲早生貴子粉絲的一頭冷水！

柯市長說謊紀錄罄竹難書，還好意思去指責中央疫情指揮中心？陳時中一語戳破這個白賊力量黨主席和厚黑學巿長，實在是大快人心、剛剛好而已！

《黑天鵝效應》作者塔雷伯說，看到有人在詐騙而不說出來，你也是在詐騙！小市民不敢騙人，謹為之記。

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

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