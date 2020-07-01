自由開講》柯文哲港澳政策的矛盾與兩面手法

◎楊立俞

柯文哲日前於臉書發文，表示百年前的台灣知識分子無畏高壓，對抗來自日本的殖民統治，因此欲承襲先人的精神，在香港人奮鬥於民主的道路上，成立專案小組，提供其實質的協助。

然而，柯文哲過去關於兩岸的發言，卻與香港人對抗中共暴政的思想南轅北轍。為了討好中共，維持兩岸關係的融洽，藉此作為雙城論壇得以繼續進行的基礎，以及證明自己有能力處理兩岸問題，成為未來攻頂總統大位的籌碼，先是自誇「兩岸一家親」是表示善意，並批評執政黨的抗中護台路線，此外，更是對共產黨官員阿諛奉承，稱讚「素質比台灣官員好」。這番言論，聽在近年來已對中共容忍度達到極限的港人耳裡，應該是相當刺耳。

回顧柯文哲過去關於兩岸的發言，其實與香港人對抗中共暴政的思想南轅北轍。（資料照）

作為首都市長及意見領袖，對香港人最好的幫助便是利用媒體聲量，和他們站在一起，共同譴責中共對香港自治權的侵害，給予精神上的支持，而非架設網站提供居留、就學、投資就業的Q&A。香港人來台的相關活動，仍然需回歸各中央法規處理，是否放寬也應該經由審慎的評估，不可單純為了聲援或同情港人而鄉愿地大規模開放，如此才是一名負責任的決策者。遺憾的是，只要涉及中共的負面事件，柯文者選擇噤聲，甚至反過來揶揄批評中共的言論。如今設立「港澳專區」諮詢平台，也只是蒙騙支持者的作秀伎倆。

另外，柯文哲批評日治時期的高壓統治，卻經常選擇性忽略1949年後來台的國民政府對人民的迫害。與日治時期相比，國民黨威權時期動輒以刑法100條、懲治叛亂條例清算異議分子才是對台灣人民及民主制度最大的傷害。許多本土精英在爭取自治的過程中，未被日本帝國政府報復，卻在國民政府威權統治下死於非命或被迫長年流亡海外。柯文哲愛引用的林獻堂的語錄，卻忘了林獻堂在生前所言：「台灣者，危邦、亂邦也，豈可入乎，居乎。非僅危亂而已，概無法律，一任蔣氏之生殺與奪；我若歸去，無異籠中之雞也。」便是對國民黨高壓統治的控訴。林獻堂在日治時期仍留在台灣，國民政府來台後選擇避走日本，何者「高壓」，一目了然。如今，國民黨成為柯文哲與民眾黨可策略性合作，組成「在野大聯盟」的對象，相當諷刺。

由此觀之，柯文哲的發言若非自己和幕僚皆缺乏政治敏感度，便是為了騙票、走跳兩岸所玩的兩面手法。

（倫敦國王學院法學院研究助理、前政治工作者）

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