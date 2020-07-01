TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由開講》柯文哲港澳政策的矛盾與兩面手法

2020-07-01 15:18
Facebook Twitter LINE

◎楊立俞

柯文哲日前於臉書發文，表示百年前的台灣知識分子無畏高壓，對抗來自日本的殖民統治，因此欲承襲先人的精神，在香港人奮鬥於民主的道路上，成立專案小組，提供其實質的協助。

然而，柯文哲過去關於兩岸的發言，卻與香港人對抗中共暴政的思想南轅北轍。為了討好中共，維持兩岸關係的融洽，藉此作為雙城論壇得以繼續進行的基礎，以及證明自己有能力處理兩岸問題，成為未來攻頂總統大位的籌碼，先是自誇「兩岸一家親」是表示善意，並批評執政黨的抗中護台路線，此外，更是對共產黨官員阿諛奉承，稱讚「素質比台灣官員好」。這番言論，聽在近年來已對中共容忍度達到極限的港人耳裡，應該是相當刺耳。

回顧柯文哲過去關於兩岸的發言，其實與香港人對抗中共暴政的思想南轅北轍。（資料照）

作為首都市長及意見領袖，對香港人最好的幫助便是利用媒體聲量，和他們站在一起，共同譴責中共對香港自治權的侵害，給予精神上的支持，而非架設網站提供居留、就學、投資就業的Q&A。香港人來台的相關活動，仍然需回歸各中央法規處理，是否放寬也應該經由審慎的評估，不可單純為了聲援或同情港人而鄉愿地大規模開放，如此才是一名負責任的決策者。遺憾的是，只要涉及中共的負面事件，柯文者選擇噤聲，甚至反過來揶揄批評中共的言論。如今設立「港澳專區」諮詢平台，也只是蒙騙支持者的作秀伎倆。

另外，柯文哲批評日治時期的高壓統治，卻經常選擇性忽略1949年後來台的國民政府對人民的迫害。與日治時期相比，國民黨威權時期動輒以刑法100條、懲治叛亂條例清算異議分子才是對台灣人民及民主制度最大的傷害。許多本土精英在爭取自治的過程中，未被日本帝國政府報復，卻在國民政府威權統治下死於非命或被迫長年流亡海外。柯文哲愛引用的林獻堂的語錄，卻忘了林獻堂在生前所言：「台灣者，危邦、亂邦也，豈可入乎，居乎。非僅危亂而已，概無法律，一任蔣氏之生殺與奪；我若歸去，無異籠中之雞也。」便是對國民黨高壓統治的控訴。林獻堂在日治時期仍留在台灣，國民政府來台後選擇避走日本，何者「高壓」，一目了然。如今，國民黨成為柯文哲與民眾黨可策略性合作，組成「在野大聯盟」的對象，相當諷刺。

由此觀之，柯文哲的發言若非自己和幕僚皆缺乏政治敏感度，便是為了騙票、走跳兩岸所玩的兩面手法。

倫敦國王學院法學院研究助理、前政治工作者

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.