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自由開講》紐約時報接受民主黨大量資金，黑金內幕重重？

2025/02/14 19:00

◎ 唐靖遠

昨天，川普在他的「真相社區」平台發帖，怒斥USAID（美國國際開發署）及其他機構操控媒體的黑幕，他說：看起來USAID和其他機構已經竊取了數十億美元，其中大部分都流向了假新聞媒體，作為他們為民主黨編造好故事的「報酬」。 左翼「小報」，即「POLITICO」 似乎已經收到了800萬美元。 紐約時報收到了錢嗎？還有誰收到了錢？這可能是他們最大的醜聞，也許是歷史上最大的醜聞！ 民主黨無法躲避這個醜聞。太大了，太骯髒了！https://x.com/MarioNawfal/status/1887474064341553289/photo/1

川普在X社群平台發文，怒斥USAID（美國國際開發署）及其他機構操控媒體的黑幕，他說：看起來USAID和其他機構已經竊取了數十億美元，其中大部分都流向了假新聞媒體，作為他們為民主黨編造好故事的「報酬」。 （圖擷取自@Donald J. Trump社群平台「X」）川普在X社群平台發文，怒斥USAID（美國國際開發署）及其他機構操控媒體的黑幕，他說：看起來USAID和其他機構已經竊取了數十億美元，其中大部分都流向了假新聞媒體，作為他們為民主黨編造好故事的「報酬」。 （圖擷取自@Donald J. Trump社群平台「X」）

今天，川普把這個帖子再次通過X平台發出來，顯示他難以遏制的憤怒。紐約時報有收錢嗎？答案是：有！而且收的錢數額巨大，相比之下POLITICO收受的800萬美元只是小case。現在紐約時報被挖出來接受政府機構的資金有多少呢？

民主黨支付紐約時報4722萬美金資金

根據聯邦支出紀錄顯示，自 2020年以來，也就是拜登政府上任以來，美國政府機構已向《紐約時報》支付了大筆資金，共有38筆支付紀錄，總額高達4722萬美元。都有哪些政府部門給紐約時報塞錢呢？（https://www.usaspending.gov/search/?hash=05e53ff413e9577adae5840aab813792

最大的金主，是美國衛生與公眾服務部（HHS），資助金額為2690萬美元，其次是美國國家科學基金會（NSF），資助金額為1915萬美元，美國國家航空航太局NASA排第三名，給了380萬美元。除此之外，還有包括商務部、國防部和美國司法部等部門也在其中，分別支付了數十萬到數百萬不等的資金。（https://x.com/stillgray/status/1887191056074350690/photo/2

其中單筆最大的一張支票，是2024年8月支付給紐約時報的410萬美元。在此之前的年份，這種現象也有，但支付金額要明顯低得多。

根據聯邦支出紀錄顯示，自2020年以來，也就是拜登政府上任以來，美國政府機構已向《紐約時報》支付了大筆資金，共有38筆總額高達4722萬美元。（美聯社檔案照）根據聯邦支出紀錄顯示，自2020年以來，也就是拜登政府上任以來，美國政府機構已向《紐約時報》支付了大筆資金，共有38筆總額高達4722萬美元。（美聯社檔案照） 

馬斯克說：「《紐約時報》是政府資助的媒體。」

在USAID的黑金內幕中，紐約時報這樣的重要角色當然不可能缺席。現在被挖出來的部分信息顯示，USAID資助了紐約時報至少310萬美元。（https://x.com/APBIOonly/status/1887155604910997854/photo/1

被視為右派的政治記者伊恩．邁爾斯．張對這些資助公開表達了擔憂，他認為這些資金被用來「支撐」一家陷入困境的報紙，而這家報紙的新聞內容，支援了特定的政治議程，如親烏克蘭、反川普（特朗普）、反馬斯克等。他還指出，提供這些資助的時間點，與一些關鍵的政治事件相吻合，包括烏克蘭戰爭的爆發，以及2024年美國總統大選等。 

馬斯克隨後轉發了伊恩．邁爾斯．張的帖子，同時寫了這麼一句話：「《紐約時報》是政府資助的媒體。」（https://x.com/elonmusk/status/1887197634156503306

美國「政府效率部」（DOGE）負責人馬斯克說：《紐約時報》是政府資助的媒體。（路透）美國「政府效率部」（DOGE）負責人馬斯克說：《紐約時報》是政府資助的媒體。（路透）

媒體收受資金，將喪失第四權的獨立性

在中國大陸生活的朋友可能沒什麼感覺，因為整個中國大陸不存在獨立於政府之外的媒體。但這在美國卻是不得了的大事，因為一家號稱有影響力的大報，一旦被發現接受了大量政府資金，就意味著幾件事

1、這家媒體的獨立性和客觀性將受到嚴重質疑，因為政府可能通過資金影響媒體對報導內容的選擇和報導方向，尤其在涉及敏感或政治議題時，可能會出現為特定的政府部門、人物或政黨說話的情況。

2、政府資金很可能附帶某些條件，要求媒體報導特定內容或避免某些話題，這意味著媒體的編輯自主權喪失

3、一家依賴政府資金維持運營，同時接受政府機構審查的媒體，嚴格說已經喪失了作為監督政府的第四權的獨立地位，淪為了一家宣傳機構而非真正意義上的媒體。這樣的媒體毫無疑問會變成有奶便是娘的無良媒體，最終淪落為誰給錢就為誰說話的喉舌。今天拿了美國衛生部門的錢可以幫著否定病毒來自武漢病毒所，明天拿了中共的錢自然也就可以成為中共的代理人。

這是政府公然的違憲行為

在美國，這不僅涉及到媒體的職業道德問題，而且已經涉嫌違法。首先，這涉嫌違反了美國憲法第一修正案：第一修正案保護言論自由和新聞自由，禁止政府對出版物進行審查或限制，如果政府資金被用來影響媒體的報導內容或方向，這可能被視為對言論自由的限制，違反美國憲法第一修正案。其次，如果媒體接受政府資金用於影響選舉或政治活動，這可能涉嫌違反了競選資金監管法，如《聯邦選舉競選法》等法律。此外，如果政府資金未經正常的政府採購程序進行分配，可能違反了政府採購法；而政府資金的來源和使用如果不透明，也可能涉嫌違反了財務透明度方面的法規等等。

面對這樣的黑幕，不要說川普很憤怒，每個有良知的人都會很憤怒。這些錢每一分都是納稅人的錢，但誰都沒想到的是，納稅人的錢被用來支付給紐約時報等所謂的主流媒體，然後讓媒體反過來編造假新聞欺騙納稅人，這是妥妥的吃飯砸鍋，坑了你的錢還讓你幫著數錢的套路。

根據最新曝光的信息顯示，美國國際開發署（USAID）為遍佈全球30多個國家707家媒體的6,200多名記者提供資助。圖為USAID華府辦公室。（路透） 根據最新曝光的信息顯示，美國國際開發署（USAID）為遍佈全球30多個國家707家媒體的6,200多名記者提供資助。圖為USAID華府辦公室。（路透）  

部分媒體參與了一場馬克思主義極左意識形態的革命

USAID究竟資助、或者說收買控制了多少媒體？只有紐約時報、BBC和POLITICO這麼幾家嗎 當然不止，而且是遠遠不止。根據最新曝光的信息顯示，美國國際開發署為遍佈全球30多個國家707家媒體的 6,200 多名記者提供資助。（https://x.com/wikileaks/status/1887501752213409919/photo/1

為什麼幾乎所有主流媒體的報導聲調都一致？為什麼很多大媒體睜著眼睛說瞎話散播眾所周知的謊言？原因就在這裡。我昨天說USAID本質上就相當於一個美版共產國際，目的就是在全球範圍內推行文化馬克思主義的極左意識形態的革命，現在大家可能看的更清楚了吧

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片按此

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