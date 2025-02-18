自由開講》大學學測不應影響高一、高二學生的受教權

◎ 易比刀

自108課綱實施以來，學科能力測驗的評量方式轉向素養導向，考試制度也隨之調整。過往學測僅為期兩天，隨著各科非選擇題的加入，測驗時間延長至三天，以利更全面地評估考生能力。

由於多數大學缺乏足夠適合的場地來辦理考試，學測與國中教育會考相同，皆須借用高中作為考場。因此，每當學測舉行時，承辦的高中便需負責場地清潔、教室調度等相關事務。過去，學測的舉行時間多安排在高中休業式之後（依據《各級學校學生學年學期假期辦法》，高中以下學校上學期休業式為1月20日），以確保不影響正常上課。

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大學學測日程的安排影響擔任考場的高中課程進行，甚至讓高一、高二學生改為線上授課，恐損及學生的受教權。圖為師大附中考場。（記者田裕華攝）

然而，自2022年新型學測實施以來，學測的時間安排幾乎每年都影響到高一、高二學生的正常課程。考試為期三天，影響的不僅是考試舉行當日，前一天還需完成考場佈置，並於下午2時至4時開放考生查看考場。因此，高中學校不得不調整考前一日的課程，以配合相關準備工作，進一步壓縮高一、高二學生的學習時間。以2025年學測為例，於1月18日星期六至20日星期一舉行，導致教育部發公文建議擔任考場的學校調整17日星期五及20日星期一的課務，考場學校只得提前於星期六上課，或改採線上課程，對高一及高二學生並不合理。

大學學測是由大學招聯會主辦的入學考試，目的是為了大學招生。為了服務高三考生，卻要求擔任考場的高中調整課程，甚至讓高一、高二學生改為線上授課，這樣的安排是否本末倒置，損及學生的受教權？教育部、招聯會及大考中心應審慎評估2026年學測的時間安排，優先考量高一、高二學生的學習權益，並依循過往實施的方式，將學測日期訂於高中休業式之後，以確保所有學生的權益不受影響。

（作者為高中教師）

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