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李忠憲的思考》當中國用台灣引以為傲的民主來對付台灣，該如何選擇？

中國用台灣引以為傲的民主來對付台灣，台灣的未來不是天賜的，而是一步一步走出來的。這一戰，我們別無選擇，只能勇敢向前，如果停下來，未來就將不是由我們選擇。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/02/15 21:00

◎ 李忠憲

每次我發文量多時，通常都是感受到台灣的危機，最近屢遭「稻草人攻擊」，以前說我是綠營側翼，現在說我昧著良心為罷免行動編造離譜的論述。

藍白主導的立法院，本會期推出的優先法案都與民生法案無關。（取自貼文）藍白主導的立法院，本會期推出的優先法案都與民生法案無關。（取自貼文）

之前有個非常成功的企業家系友，叫我要繼續發文，有次說我是台灣的良心，我自己嚇了一跳。

我一點都不這樣認為，《莫斯科紳士》 作者在 《上流法則 》裡面有句話讓我印象非常深刻：

“Be careful what you are proud of, the world will use it against you.”
（「小心選擇你引以為傲的東西，世界會用它來對付你。」）

一個人千萬不要覺得自己是什麼樣有良心的人，也不要認為自己是道德多好、多聰明、能力多好，我自認很笨，什麼都不會，做什麼事情都用最費力的方式來做，看我讀書跟跑馬拉松就知道，我這個人不算是什麼聰明的人。

說真的，對我個人而言，我的人生已經體驗了很多，我出生工人的家庭，原本的命運是接手父親的輪胎行，一路順風順水，要什麼有什麼，念第一志願，能到歐洲去留學，在德國生活，甚至交到當過市議員的德國好友，回到頂大工作，找到靈魂伴侶，有美滿的家庭，遇到反紫光，又跑馬拉松，這樣的人生已經夠精彩。

台灣未來變成怎樣，這是大家的選擇，我不能說我已經到達熱愛命運的境界，但對於命運的看待，從我生長的歷程，我早已有了自己因應的方式。

道德不是拿來要求別人，一個人有沒有良心，也不是短期可以看出來的。我畏懼死亡又不相信來生，這些年影響我最深的應該是羅素 81 歲時寫的文章“如何變老”：

克服對死亡的恐懼的最好方法——至少在我看來是這樣——就是讓自己的興趣逐漸擴大，變得越來越客觀，直到自我的牆一點一點地退去，你的生活變得越來越融入普遍的生命。

人到了晚年，能這樣看待自己的生命，就不會害怕死亡，因為他所關心的事情會繼續存在。

我不知道我自己走了之後，台灣還是否存在，甚至可能親眼見證台灣失去自由，走向不可逆的未來。台灣一直是個很危險的地方，連我爸一個工人都非常清楚。我從德國要回來台灣的選擇，我爸爸一直不是非常認同：好不容易出去了。

台灣這麼危險的地方，就像香港一樣，藍白那些有辦法的人，都想辦法把家人下一代送到美國加拿大，為什麼我要回來？

我人生的哲學一直是當個快樂的平凡人比什麼都重要，我所希望的台灣未來也是這樣，幸福的關鍵是勇敢，決定勇敢的條件是自由。

真正有現實感的人活著沒有辦法一次應付太多的事情，就跟跑馬拉松一樣，把一隻腳放在另外一隻腳前面，一步一步就會到達終點。

溫斯頓．丘吉爾說：對未來看得太遠是種錯誤，一次只能處理命運鏈條中的一個環節。

這次對抗共產黨控制的藍白立法院如果失敗，台灣就再也沒有自由了，這一步是相當的重要。

當世界用你的驕傲來對付你時，你才會明白，真正重要的不是你以為自己是誰，而是你選擇怎麼走下去。

中國用台灣引以為傲的民主來對付台灣，台灣的未來不是天賜的，而是一步一步走出來的。這一戰，我們別無選擇，只能勇敢向前，如果停下來，未來就將不是由我們選擇。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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