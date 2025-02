李忠憲的思考》當中國用台灣引以為傲的民主來對付台灣，該如何選擇？

中國用台灣引以為傲的民主來對付台灣,台灣的未來不是天賜的,而是一步一步走出來的。這一戰,我們別無選擇,只能勇敢向前,如果停下來,未來就將不是由我們選擇。

◎ 李忠憲

每次我發文量多時,通常都是感受到台灣的危機,最近屢遭「稻草人攻擊」,以前說我是綠營側翼,現在說我昧著良心為罷免行動編造離譜的論述。

藍白主導的立法院,本會期推出的優先法案都與民生法案無關。(取自貼文)

之前有個非常成功的企業家系友,叫我要繼續發文,有次說我是台灣的良心,我自己嚇了一跳。

我一點都不這樣認為,《莫斯科紳士》 作者在 《上流法則 》裡面有句話讓我印象非常深刻:

“Be careful what you are proud of, the world will use it against you.”

(「小心選擇你引以為傲的東西,世界會用它來對付你。」)

一個人千萬不要覺得自己是什麼樣有良心的人,也不要認為自己是道德多好、多聰明、能力多好,我自認很笨,什麼都不會,做什麼事情都用最費力的方式來做,看我讀書跟跑馬拉松就知道,我這個人不算是什麼聰明的人。

說真的,對我個人而言,我的人生已經體驗了很多,我出生工人的家庭,原本的命運是接手父親的輪胎行,一路順風順水,要什麼有什麼,念第一志願,能到歐洲去留學,在德國生活,甚至交到當過市議員的德國好友,回到頂大工作,找到靈魂伴侶,有美滿的家庭,遇到反紫光,又跑馬拉松,這樣的人生已經夠精彩。

台灣未來變成怎樣,這是大家的選擇,我不能說我已經到達熱愛命運的境界,但對於命運的看待,從我生長的歷程,我早已有了自己因應的方式。

道德不是拿來要求別人,一個人有沒有良心,也不是短期可以看出來的。我畏懼死亡又不相信來生,這些年影響我最深的應該是羅素 81 歲時寫的文章“如何變老”:

克服對死亡的恐懼的最好方法——至少在我看來是這樣——就是讓自己的興趣逐漸擴大,變得越來越客觀,直到自我的牆一點一點地退去,你的生活變得越來越融入普遍的生命。

人到了晚年,能這樣看待自己的生命,就不會害怕死亡,因為他所關心的事情會繼續存在。

我不知道我自己走了之後,台灣還是否存在,甚至可能親眼見證台灣失去自由,走向不可逆的未來。台灣一直是個很危險的地方,連我爸一個工人都非常清楚。我從德國要回來台灣的選擇,我爸爸一直不是非常認同:好不容易出去了。

台灣這麼危險的地方,就像香港一樣,藍白那些有辦法的人,都想辦法把家人下一代送到美國加拿大,為什麼我要回來?

我人生的哲學一直是當個快樂的平凡人比什麼都重要,我所希望的台灣未來也是這樣,幸福的關鍵是勇敢,決定勇敢的條件是自由。

真正有現實感的人活著沒有辦法一次應付太多的事情,就跟跑馬拉松一樣,把一隻腳放在另外一隻腳前面,一步一步就會到達終點。

溫斯頓.丘吉爾說:對未來看得太遠是種錯誤,一次只能處理命運鏈條中的一個環節。

這次對抗共產黨控制的藍白立法院如果失敗,台灣就再也沒有自由了,這一步是相當的重要。

當世界用你的驕傲來對付你時,你才會明白,真正重要的不是你以為自己是誰,而是你選擇怎麼走下去。

中國用台灣引以為傲的民主來對付台灣,台灣的未來不是天賜的,而是一步一步走出來的。這一戰,我們別無選擇,只能勇敢向前,如果停下來,未來就將不是由我們選擇。

(作者為資安學者)

本文經授權轉載自李忠憲臉書

