自由廣場》書呆子市長

◎ 魯伯非

柯文哲批評從三倍券大家喜歡用紙本，就知道台灣數位基礎建設很爛；台灣政府防疫、紓困、振興，是國家戰略錯誤，應該是防疫、紓困、轉型；有唸書的經濟學家就一定知道三倍券沒有效果。只要長期觀察柯文哲就可以了解，這是這個書呆子市長的一貫伎倆：只要中央政府推出一個政策，他就故意唱反調，修改一下，推出自己的版本；用一大堆不切實際的理論，假裝自己是專家來騙選票。

柯文哲這個理論派的書呆子，就像關在象牙塔裡的理論派教授：從來沒有當過記者就在教採訪寫作、有如空氣動力學的教授去教鳥怎麼飛；柯文哲前不久推出的口罩販賣機，就是最好的例子。數位政委唐鳳推出超商領口罩，柯文哲硬要搞一個口罩販賣機別苗頭。結果從頭到尾，口罩販賣機只推出三個點就不了了之。更可笑的是每部機器還要一個市府人員教導如何使用。

柯文哲舉辦「台北市疫情後經濟轉型論壇」，說政府振興沒用，應該是直接輔導轉型。做生意或開公司的人都知道，如果公司都破產了，還有什麼能力跟你談轉型？當然是先振興原來還會存續的生意，讓公司不要破產，再輔導轉型。這個論壇一定就像柯紙上談兵的ＳＯＰ，大家來作文比賽，最後擺在台北市政府資料庫當政績。訂定一大堆公安管理的ＳＯＰ，結果一場錢櫃大火就斷送六條人命。無執行能力的首長一切政策都是空談。

柯文哲批評三倍券一定沒有用，更是自打嘴巴。先不說各行各業從夜市、百貨公司、信用卡已經推出各種配合的優惠方案，希望搶下三倍券的商機；連北市府自己都主動動用台北市政府災害準備金二．三五億，總預算可能高達六．五五億，推出台北市「三倍券敬老卡、愛心卡加碼一千元；高中職學生證加碼五百元」的三倍券配合方案，由此可見柯多麼的自我矛盾！

台北市民已經花了五年，用納稅人許多的血汗錢，證明柯文哲是一個理論派、無執政能力的書呆子市長。未來高雄市長補選、二○二二地方選舉、二○二四中央選舉，台灣選民千萬不要讓柯文哲和他的民眾黨，把北市的失敗經驗擴及全台。

（作者是自由作家）

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