自由開講》柯P民調為何總是墊底？

◎梅奓

日前，《天下》公布2020年「縣市長施政滿意度」結果顯示：柯文哲墊底而且成績只有49.5分，遙遙落後第一名近30分，而且還差倒數第二名8.7分，是唯一未達50分者。為何如此？筆者認為有下列：

台北市長柯文哲。（資料照）

其一、政績乏善可陳：從剛上任的查五大弊案、執意執行的行動派出所、變成笑話的口罩販賣機、明倫社宅租金過高有違設置宗旨之嫌…等等，不勝枚舉。在防疫方面，柯p意見最多，奇怪的是北市初期開了11次防疫應變會議，柯只去1次。再看，大巨蛋口口聲聲罵遠雄，結果派人私下去「喬」，還有大辣辣成立的廉政委員會呢？

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其二、做人缺乏厚道：世大運功臣北市府秘書長蘇麗瓊，柯說她「離開市府是沒得抽」；陳景峻一向最挺柯文哲，結果柯未搞清楚狀況即以涉圖利建商，將陳移送政風處；有關北農吳音寧案，一面肯定吳音寧，一面又派政風處去查吳，結果查無違法事證。

其三、缺乏擔當：錢櫃KTV大火奪6條人命；內湖康寧路無照養護所發生火災造成傷亡，北市府拿出積極改善作為了嗎？明倫社宅的租金爭議，先牽拖里長，後來更好笑的是企圖推給中央。難怪有人戲稱：「政治不難，有錯推給別人就對了！」

持平而論，柯P一向善於經營網路及拍一些作秀影片吸引媒體注意，而且還有柯媽及夫人加持，民調結果理應不會太差，事實非如此，現在的百姓眼睛都是雪亮的，浮誇與表演政治，遲早會被看破手腳。誠信與負責才是為政之道。

（退休教師）

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