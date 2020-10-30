自由開講》《哀敦砥悌》省思─藍白政客與「唐吉柯德」

蔡哲明

臺北市立美術館因展出藝術家梅丁衍作品《哀敦砥悌（identity）》喧騰一時，遭到國民黨議員羅智強等批評失當，就連市長柯文哲也揚言記過北美館長，如此缺乏人文素養還為民請命，已讓一場質詢答辯淪為「唐吉柯德」鬧劇。

台北市立美術館現正展出《秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方》，其中作品《哀敦砥悌》呈現與台斷交國家名、斷交日期，並配上一句負面成語，引發爭議。（北市議員游淑慧提供）

西班牙作家塞萬提斯著名的反騎士小說《唐吉柯德》，故事背景是個沒有騎士的年代，主角唐吉柯德幻想自己是個騎士，因而作出種種匪夷所思的行徑，最終從夢幻中甦醒過來。

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對比國家通訊傳播委員會與中天新聞換照一案鬧得沸沸揚揚之際，反讓言論自由也夾雜了「政治正確」 ，當藍白政客對藝術手法進行「思想審查」，難道不是箝制言論自由。此次若將《哀敦砥悌（identity）》看成小說情節的「風車巨獸」，單憑無知政客透過一隻長矛、一面皮盾、一匹瘦馬如何振興國際外交，事後發現輿論風向抨擊「政治審查」才又息事寧人，反讓這場政治鬧劇令人作噁。如今，藍白政客成了小說當中自家的「羊群敵軍」，從臺北市議員羅智強詢問柯市長對相關國家的「抗議說」到柯文哲揚言對林平（北美館長、總策展人）的「記過說」，都已形成輿論風向圍堵，凸顯言論自由的政治正確。

國民黨議員羅智強（左）及台北市長柯文哲（右）。（資料照，本報合成）

政治無須沾染藝術，展演文字不該限於政客幻覺，藝術與媒體工作者都該享有同一標準的言論自由，不該淪為藍白政客作為政治角力的工具！

（新聞研究所學生）

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