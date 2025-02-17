名家分享～US ​Taiwan Watch: 美國台灣觀測站》美國國務院更新現況：刪除「不支持台獨」字樣

現在國務院修改這個文件，拿掉對台灣比較不利的字樣，我們會講說美台關係穩健成長，感謝推動台美關係的人們，但我們會避免去做不同政府之間的比較，尤其是去講說誰比誰好。

◎US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

美國國務院於13日更新官網的美台關係現況（Fact Sheet），其中引人矚目的是，刪除長年來的「不支持台獨」文字。這對台灣來說是一個很正向的好消息！



美國國務院網站更新現況：刪除「不支持台獨」字樣。（取自貼文）

不過，之後國務院官員馬上按照慣例出來「念經」，強調美台關係「沒有改變」。是的沒錯，不管美國過去怎麼樣調整對台政策，即使像是拜登自己親口講說美國有出兵保衛台灣的承諾，國務院或白宮必定都會有人出來講說「美國仍然遵守一中政策，以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引」這類的文字，大家就當做NPC念經吧！不管有變沒變，美國官方一定都會出來講的，是為了安撫某個玻璃心大國。



更新Fact sheet的舉動對台灣來說當然是好消息。不過我們這邊要提醒幾件事。



首先，美國「不支持」（does not support）台獨，這個是長期以來的政策立場，但是不支持並不等同於反對，不支持的意思其實本來就是偏向說：這是台灣人的事情，不是美國的事情。而中國方面每次都會把does not support超譯成「反對」oppose。「不支持」與「反對」是兩件事。



第二，有很多評論指出，國務院更新政策現況，顯示「川普政府比拜登政府更挺台」。



我們強烈建議不要這樣子做比較，因為台美關係是一個不斷前進的過程。



在拜登時期，白宮國安顧問蘇利文直接講說「台灣是跟以色列一樣的盟友」，拜登本人公開表態四次還是五次，說如果中共武力犯台，美國對台灣有防衛的承諾義務（commitment）。

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現在國務院修改這個文件，拿掉對台灣比較不利的字樣，我們會講說美台關係穩健成長，感謝推動台美關係的人們，但我們會避免去做不同政府之間的比較，尤其是去講說誰比誰好。



理由很簡單，現在兩大黨對台灣議題上具有高度共識，而這需要小心維護，最好不要拿一個黨的作為去比較另一個黨。台美關係沒有誰比較好的問題，我們在跟美國智庫與政策圈交流的時候，也不會去這樣比較說你比另一個黨更挺台或更不挺台。因為重點不在比較，而在於如何確保這項共識能持續深化。



【台美關係持續推進，而且是兩大黨的共識】



本站這幾年來不斷強調的講法都是認為，從川普1.0時期到拜登，在台美關係、印太戰略等各方面都是具有高度延續性的，美國對台的支持力道都是一直持續有所進展的。



川普第一任期時推出印太戰略、貿易戰、全面扭轉對中國的態度，拜登政府時期正式終結engagement policy，同時強化了印太戰略各項機制，加強美日韓、美英澳、QUAD、Chip4等多邊機制，也在菲律賓開了四個新的軍事基地。現在川普政府繼續加強對中國的競爭關係，我們也非常樂見國務院在Rubio的帶領之下，持續推進台美關係。



另一個不宜直接比較誰好誰壞的例子是軍售。



在川普政府對台軍售重點主要集中於傳統大型武器裝備，如M1A2T主戰車、F-16V戰機。最具代表性的案例如批准了史上最大單筆軍售案——66架F-16V戰機，總價值高達80億美元。



拜登政府則更加注重提升台灣的不對稱作戰能力，軍售內容包括魚叉飛彈、響尾蛇飛彈、無人機、火山佈雷系統等（這些都是非常先進的武器，然後都會被親中統派的人們講說是沒用的舊武器），並首次引入直接軍援形式，如外國軍事融資（FMF）和總統撥款權（PDA），為台灣提供大規模軍援。



這種差異反映了兩屆政府在應對中國威脅及支持台灣自衛策略上的不同取向，因此無法簡單以金額或次數進行比較，就如同「蘋果比香蕉」。同樣地，我們認為不管是民主黨或共和黨政府，都是持續推進台美關係。



美日峰會獲得正面評價，美日聲明當中也延續了先前關注台海和平穩定的基調。（美聯社檔案照）

目前台美關係以及印太區域的「起手式」看來是好消息比較多，包括美日峰會獲得很正面的評價，美日聲明當中也延續了先前關注台海和平穩定的基調。我們希望這些政策都能持續，且各方的交流合作都能繼續。



第三，我們還是必須再次要跟持續與美國做溝通的外交團隊成員、各地台美人社團、以及參與在民間外交當中的人們致敬！

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書：【美國國務院更新現況：刪除「不支持台獨」字樣】

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