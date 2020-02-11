自由開講》學姊任用風波是柯文哲價值幻滅的開始

柯欣依

日前台北市政府副發言人黃瀞瑩因為參加台北市政府的徵才，明明二月四日才公告用人需求，短短二天即提前截止，只錄取一人就是外號學姊的黃瀞瑩。讓人質疑的是，不單提前截止用人公告，柯文哲更早在一月二十四日即對外表示「學姊」將會回到台北市政府工作。簡直是把市政府的公告視為兒戲，若早已內定的職務何須公告？還讓三人來投遞履歷陪榜，難道強調公開透明的柯文哲價值早已如昨日泡影？

日前台北市政府副發言人黃瀞瑩因為參加台北市政府的徵才，明明二月四日才公告用人需求，短短二天即提前截止，只錄取一人就是外號學姊的黃瀞瑩。讓人質疑的是，不單提前截止用人公告，柯文哲更早在一月二十四日即對外表示「學姊」將會回到台北市政府工作。（中央社）

根據台北市議員對外揭露的資料，黃瀞瑩所佔的職缺係屬十職等的高位，比科長級還大，至少已經是區長與專委等級的大缺。這樣嚴肅茲事體大的高位，如果是政府首長的機要秘書任用也就罷了，竟然是以政府公開求才的方式來徵人，那就不只是讓學姐個人名譽掃地了。更讓台北市政府整個公務體系的信譽蒙羞！

而過去柯文哲參選台北市長，立下的標準就是公開透明。還以此強調是自己的柯文哲價值，不只在局處首長任命上強調要公開，而且徵選過程還必須經歷層層關卡，要參加公開遴選等，最後篩選出來的人幾乎都是當時的一時之選。雖然有部分人事已經有內定之嫌，但是整體上仍大多維持柯文哲要求的公開遴選原則。

但是自柯文哲擔任市長較久以後，種種遴選似乎都流於形式。過去如果有部分人事遴選屬於內定，往往還會遮遮掩掩。但是愈發到後期，我們發現根本連裝模作樣都省了，直接變成赤裸裸的內定。根本就是直接叫已經屬意的人，自己投遞履歷到市長室，形式上的虛晃一招之後，就草草結束。過去經驗已經逐漸讓外界看到，柯文哲所謂公開透明的人事遴選係屬假象。柯文哲要的人只是「聽話、配合」最後留下來的盡是唯命是從者，有主見的第一期遴選人才，早已流失殆盡。

說實在話，我們也不是無法體諒柯文哲在任用人事上有自己的考量。但問題是，柯文哲總是「嚴以律人、寬以待己」，每次動輒遇到民進黨就把「酬庸、分贓」的掛在嘴邊。然而，自己的台北市長辦公室主任蔡壁如，跑去當柯文哲一人黨的不分區立委，請問又是代表什麼？蔡主任憑什麼適合擔任立法委員，又是代表什麼價值去的？難道是代表柯文哲意志就能分位，那又與酬庸何異！

而學姐風暴也是如出一轍，在柯文哲市府三年，號稱是對外發言的人，我們卻鮮少知道他究竟處理過什麼公關危機。更不要說她曾經在政論節目中一句「統獨是假議題」連柯文哲內部都覺得不妥，後來已少出現在媒體節目中。去年參加不分區立委選舉，位居毫無當選可能的名次，也看不出究竟立下什麼大功。但是這樣子平凡無奇，卻能三年來職務平步青雲，薪水連年翻漲，這樣子的人，如果不是「學姐」，假如她名字是吳音寧呢？柯文哲當年是如何羞辱吳音寧，現在又是如何處理學姐風暴？

我們希望柯文哲平心靜氣的好好回憶，自己過去是用什麼標準待人，現在又是什麼方式處理學姐的人事任命。如果柯文哲堅持這樣子公開內定的徵才方式沒問題，就是自證柯文哲公開透明的價值已經破產，毫無誠信價值可言！

（政治研究者）



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