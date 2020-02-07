自由開講》可恥的「戴口罩的政治盤算」

陳啟濃

的確，很多人故意拿蔡英文總統戴口罩與否來批評，就好像期待看人出錯，喜出望外、大做文章。先前是馬英九認為蔡總統要率先戴口罩，再來是柯文哲繼續挑毛病，指出參加通車典禮，他和侯友宜都戴口罩，只有蔡英文沒戴。

當然也有人非常愛惜健康，擔心自己被感染。就像韓國瑜，刻意讓「戴口罩」成為政治符碼，因為現在「一罩」難求，政治人物每逢亮相必戴口罩，顯示的意義就是想告訴人民疫情的嚴重性，「不管任何場合，都要戴著口罩」，無形中散布錯誤的訊息。

對總統是否戴口罩挑三揀四的政客，其目的不在照顧自己，更不在以身作則，而只是在製造恐慌的氣氛，讓口罩問題更加惡化。一方面挑動人民緊張的情緒，另方面製造出讓人民搶口罩的情形更加嚴重的局面。圖為總統蔡英文（右）與副總統陳建仁（左）於總統府針對武漢肺炎疫情發表談話。（資料照）

他們的目的不是在照顧自己，更不是在以身作則，而只是在製造恐慌的氣氛，讓口罩問題更加惡化，一方面挑動人民緊張的情緒，另方面製造出讓人民搶口罩的情形更加嚴重的局面。

然而中央流行疫情指揮中心已經公開呼籲：「健康民眾不需一律戴口罩」，而且戶外空曠的場合更不需要戴，這樣的宣示不就已經明白點出戴不戴口罩的問題。這些老是喜歡評斷總統戴口罩與否的政治人物，不管需不需要戴，都是戴著口罩亮相，這些其實都是雞蛋裡挑骨頭，更是刻意顯示出自己的「細心」與「高度」，說白了就是要和總統互別苗頭，換個說法就是：自認為是居於總統等級的人物。更卑劣者是錯誤示範，別有居心，製造恐慌來獲取政治利益。

總統不戴口罩，並沒有違反現行國家防疫的規定，當然戴上也無妨。只是身為一國的總統，受到綿密的保護，除了身心都應該處於最佳狀態之外，而且一言一行，都足以成為全民表率。除非是已經身體不適，本身是帶原者，才有需要戴上口罩。

或許蔡總統私底下很愛惜羽毛，注重養生保健，然而既然居國家大位，當然要提振人民的信心，不管在任何場合，用健康活力的形象面對人民，對於國家積極認真有效地做好防疫工作，更能獲得人民的認同吧！

（水里國中校長）

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