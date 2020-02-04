自由開講》中國以政治防疫，既危險且貽誤全世界

邱風

先前台灣要求包機撤出武漢台商，遭中國已讀不回。范雲批中國「以人命做政治考量」。事實上，中共的中國一直都是政治掛帥，政治至上。

各國陸續撤僑，但我國在武漢被留置的300名台商卻沒辦法回台，海基會雖然向海協會提出包機要求，卻沒有下文，主要是中國有意製造在各國撤僑的時刻，把台灣塑造成中國一省的假象。台大教授范雲就批評，人命的事做政治考量，等同把台灣人當人質，中國眼中的台灣人也只有統戰價值。

其實中國一直是這樣的。古中國的聖賢對政治的觀點是，政者，正也。可是到了中共政權，卻似乎粗變成「政者，不正也」；「政者，歪也」了。所以，他們在外國開設的「孔子學院」，被疑慮是間諜學院、統戰學院；而他們處理防疫醫療的事，也變成不只是醫療、治療的事，還要看政治是否合乎他們的胃口，是不是合乎他們認定的「政治正確」。

各國陸續撤僑，但我國在武漢被留置的300名台商卻沒辦法回台，主要是中國有意製造在各國撤僑的時刻，把台灣塑造成中國一省的假象。（台北市家長會長協會提供）

中國國台辦發言人馬曉光今（4）日表示，「我們始終關心台灣地區同胞的健康福祉，台灣地區在獲取疫情信息方面不存在障礙。」他也提醒民進黨政府，應當「停止一切以疫情為藉口的政治炒作和政治化操弄」。其實炒作、操弄政治的正是中共。

也因此，世界衛生組織（WHO）秘書長秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在利慾薰心下，力捧中國與習近平，因而WHO開會討論新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）一再不邀請台灣與會。而現今因疫情方興未艾，逾60個地區宣布限制中國（或湖北）人入境，對此，WHO秘書長又昧於情勢與良心，再次呼籲國際社會「沒有必要因為肺炎而限制旅遊或貿易」。

譚德塞可說同樣受到中共「政者不正也」、「政者歪也」病毒感染了。把WHO胡搞成「CHO」，他也因所言所為乖僻而遭各國嗆聲，要他辭職下台。這都是把疫病防治做政治處理，也可說是政治治病而非醫療治病、醫學防疫，同樣都是中共、中國的「政者不正也」、「政者歪也」現象。

之前因「政歪」考慮，而不讓我國在武漢被留置的300名台商回台灣，現今卻可以回來，第一批已經回國了。有不少網友討論：本來不讓包機接回，對台灣要求已讀不回，現在為什麼又可以回來台灣了呢？有網友點出其中可能關鍵所在：因為不是以台灣派去的包機，而是由中國東方航空的飛機載運台商回台灣；這凸顯是「國內航線」、國內的運輸，也等於說「台灣是屬於中國的一個地區」。在這種嚴肅、嚴峻的防疫人道作為上，中共還是緊抓政治絕不放鬆，實在是非常典型的「政者歪也」、「政者不正也」的政冶現象。

世衛組織秘書長譚德塞（圖左）可說同樣受到中共「政者不正也」、「政者歪也」病毒感染了。把WHO胡搞成「CHO」，他也因言行乖僻而遭各國嗆聲，要他下台。（歐新社）

要期待中共中國怎樣把防疫做好，怎樣善待人民、善待人類，顯然是難之又難的。而中共中國這樣以政治治療、以政治防治疫病，實在是非常危險，又貽誤全世界的作法。政者，政也，是很好的訓誡與原則；而愛護人民，愛護人類，就是最正道的做法，也是最好的政治。

不過，不管怎麼說，從武漢回來的台商，其中可能有感染者、帶原者，這當然會令台灣民眾疑慮、恐懼；但台灣疫病防治指揮官員說，他們有很好的措施，把接回的台商隔離，不會使台灣民眾受感染，被傳染。真能做到這樣，那麼台灣的醫療水準應能光耀於世界，而值得台灣人民驕傲。如非這樣，那麼將是危疑震撼的事。

所以此事可說只許成功，不能失敗差錯。台灣加油，全民努力。更感謝醫療護理人員的努力奮鬥，為國為民，盡心盡力於職守。

台灣政治人物似乎也受到「政者歪也」病毒感染。例如韓國瑜建議：以軍營建武漢肺炎收治中心，以收容、隔離回台的台商。韓的言談遭到專家與一般評論者批評、譏諷。本身為醫師的柯文哲笑說「韓不懂別亂說」。外行人對不懂的事亂說亂表示意見，的確不好，也會誤導、誤事。不過有媒體評論此事，提到懂的人也不宜亂說。這說法正確，值得注意。

譬如，柯刻意洩漏自武漢回來的台商要被隔離的收治所地點；柯不但洩漏，而且也不認為洩漏有什麼不對；而對於防疫指揮官說要依法查辦，也頗不以為然。他不認為他自己有犯什麼錯，而且還認為「資訊透明有利於防疫」，並說中國武漢肺炎「就是因為隱瞞疫情，資訊不透明，才釀成風暴」。

台灣政治人物似乎也受到「政者歪也」病毒感染，高雄市長韓國瑜（左）與台北市長柯文哲（右）相繼因疫情相關言行引爆爭議。（資料照，本報合成）

聽柯講話滔滔，自認洩密不但無罪，政府似乎還應感謝他。這倒也很特別。從他的談話、慷慨陳詞，看樣子要請他去防疫指揮中心擔任總指揮官才好。不過他對中國隱瞞疫情、資訊不公開透明才釀成全球疫病風暴，恐怕還是說得太籠統了。

其實從諸多報導看來，封城導致城中居民大逃亡，而把病毒隨身帶到廣東浙江溫州等地區：這應當才是擴散傳播的大漏洞。然後又把從武漢出走逃離的人（包括台商）等經由飛機或輪船帶到各國（包括台灣），這些回國的人又傳給其國人。

從報導看來，可知這種情況非常明顯。台灣的感染者都與從武漢或中國其他省分回來的人有所接觸、關聯。所以，隔離應當是比封城重要。輕易封城會造成恐慌，這樣反而使病毒被人隨身帶走；如果國家、地區或社會看作是電腦，由封城疫區逃亡的人就好像變成有毒的隨身碟。以電腦為喻，這些「隨身碟」會使電腦感染、癱瘓；國家社會當作是超級電腦，同樣會被有病毒的隨身碟感染破壞。所以封城之策不宜輕易動用施行；而應當是勤於檢查檢驗，把有疑慮的加以隔離治療，以免封城造成莫名恐懼恐慌，且廣傳病毒。

（退休教師）

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