自由開講》央視告訴大家，民主進步黨單獨過半在立法院的重要性！

◎柯欣依

直屬中國官方媒體喉舌的央視《海峽兩岸》節目，近日竟呼籲台灣各界若「厭倦藍綠惡鬥」，可以支持柯文哲的台灣民眾黨。理由並不複雜，就是中國擔心國民黨若無法過半，也要讓光譜同屬泛藍的台灣民眾黨可以在國會中成為羈絆民進黨的關鍵少數。甚至中國媒體人還呼應台民黨就是無色覺醒的代表，是可以支持。若大家都知道無色覺醒代表什麼，若大家都看得出中國此時為了制衡抗中保台的力量，連國民黨以外的黨都呼籲可以投的時候，作為在乎台灣利益的人就應該知道，團結支持民進黨過半是有多麼重要了！

我們請大家先回想一下無色覺醒代表著什麼意思，它包含了以下條款：「認同兩岸一家親，同根同源，台灣人就是中國人」、「擁護海峽兩岸和平發展，願以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式」。若支持這樣宣言的人就無異於投共，韓國瑜因為認同這些主張，至今都被當作是共產黨最愛的代理人。但中國官方直指柯文哲的民眾黨屬於無色覺醒的盟友，這又代表什麼意思呢？我們可以回想一下，為何反滲透法通過時，柯文哲會如此氣急敗壞，還說反滲透法若過自己搞不好第一個被問話，若對照央視的發言，柯文哲是否有些不打自招呢？

直屬中國官方媒體喉舌的央視《海峽兩岸》節目，近日竟呼籲台灣各界若「厭倦藍綠惡鬥」，可以支持柯文哲的台灣民眾黨。（資料照）

我們要提醒台灣選民的是，習近平的一國兩制台灣方案，已經不是紙上談兵，而是透過科技經濟與文化戰，逐步的改變與扭轉台灣人民的價值觀。這招曾經在2018年的選舉中大獲全勝，聰明的台灣人想必不願再度上當。因此，堅定地讓抗中保台政黨，也就是民進黨進入國會且過半，將是中國的夢魘，而這也才能讓台灣走出中國的惡意陰霾之中。

這四年，台灣之所以可以在立法院通過相當多重大法案，包含年改、黨產條例、促轉條例，還有戰機採購法等等，以及攸關地方建設的前瞻預算，沒有民進黨在國會優勢支持之下，若成了多黨不過半的局面，屆時動輒國會被癱瘓的局面，各位想見嗎？國民黨在民進黨審查前瞻預算的時候，拿麵粉水球攻擊，亂提上千案讓議事運作冗長的局面，我們應該不願意樂見。

更重要的是，我們應該也不想看到民眾黨等泛藍側翼發揮關鍵小黨局面杯葛台灣進步的力量，讓中國共產黨在背後樂歪吧？

無色覺醒十大主張。（網路）

出身中國，現為英國籍的牛津博士汪浩就建議台灣的選民，「若要抗共保台，只能集中力量，票票都投民進黨。」2020年的國會這戰非常關鍵，我們知道中國為了不讓民進黨過半，無所不用其極，我們千千萬萬不能夠讓中國得逞！務必集中選票讓民進黨可以充分發揮執政優勢，讓台灣下個四年可以持盈保泰，讓中國政府完全無法對台灣侵門踏戶！

（政治研究者）

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