自由開講》柯文哲註定總統夢碎？！

◎陳玉奇

昨日，柯文哲的台灣民眾黨創黨大會攻佔各媒體版面，下午起各政論節目也全都在討論柯文哲創黨的後續效應，例如哪些政黨受到衝擊或泡沫化、是否有郭柯合作、2024年柯選總統等等，在此不重複論述。

本文只想討論一件事：如果真的一如柯文哲所願，郭台銘以無黨籍身份與台民黨合作挑戰2020年總統，台民黨就真能壯大或協助柯2024年順利總統勝選嗎？試想：如果郭台銘真的以無黨籍身份選上總統，代表國民黨敗選，黨主席吳敦義絕對下台，此時國民黨內難道不會有黨員發起連署「歡迎郭總統重返國民黨當黨主席」的聲音嗎？

如果真的一如柯文哲所願，郭台銘以無黨籍身份與台民黨合作挑戰2020年總統，台民黨就真能壯大或協助柯2024年順利總統勝選嗎？（資料照）

一旦2020年國民黨總統敗選，而選上的居然是郭台銘，以政治上的西瓜效應看，絕對是郭總統班師回朝，國民黨熱烈歡迎榮譽黨員郭總統回家。請問：一個只有「個位數立委席次」的小黨，對掌握國民黨機器的郭總統有什麼吸引力？而且郭總統難道2024不會想競選連任？所以一旦郭台銘選上2020年總統，柯文哲就跟2024說拜拜。

那如果是2020年郭台銘落選呢？代表選上的是韓國瑜或蔡英文。如果是韓國瑜選上，2024韓必選連任，而已經與民進黨撕破臉又自己成立台民黨的柯文哲必定再無跟民進黨合作的可能，但選總統可不比選市長，在民進黨與柯文哲同時競選下，預料2024年韓可能連任，柯照樣總統夢碎；如果是蔡英文選上，郭台銘得票居然第二（韓國瑜第三），那郭台銘不會是罪人，反成悲情英雄，證明當初國民黨初選不公，國民黨內絕對出現「當初不應該提名韓國瑜」敦請郭台銘再戰2024的呼聲。如果是這樣，郭台銘再戰2024，柯到時選得上嗎？最後，如果郭台銘得票第三，社會大眾一看郭柯合政治能量也不過如此，到時卸任台北市長、僅是個位數立委席次的小黨黨主席的柯文哲想競選總統，與2012、2016年的宋楚瑜差別何在？

因此，不管怎麼分析，成立台民黨也無法幫柯文哲選上總統，只能「延續」柯的總統夢而已，屆時柯的總統夢碎就是台民黨泡沫化之時。更何況，換柱2.0的傳言已開始蔓延，萬一最後國民黨居然上演「換瑜改郭」選總統，柯文哲的台民黨不就滿臉全豆花？

（中小企業負責人）

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