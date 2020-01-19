自由開講》以「民眾為本」？民眾黨的表現更像是以「國民黨為本」

◎林宗翰

2020總統大選於上週六結束，本次選戰最讓人感到驚訝的莫過於僅成立五個多月、卻在大選中獲得158萬政黨票、佔總票數11.22%的民眾黨，其更一舉拿下五席不分區立委，直接躍升成為立法院第三大黨。民眾黨的崛起，更讓許多網友表示「台灣第三勢力的崛起，盼能突破藍綠高牆」、「身為非台北市民，終於有機會投到柯文哲了」，甚至有選民認為票投民眾黨是跳脫藍綠鬥爭的清流表現。民眾黨發言人陳思宇更於2019年12月表示，民眾黨的理念想法會讓台灣人民感覺到台灣一定需要民眾黨，社會需要一股清流。然而，民眾黨真的如同他們自己說的一樣是股「社會需要的清流」嗎？

台灣人民以為票投民眾黨是跳脫藍綠的一股清流，結果大選才過三天，民眾黨的蔡壁如便表示未來在國會將與國民黨及其他政黨共組「在野大聯盟」，這不僅讓時代力量不分區立委當選人邱顯智質疑「到底有什麼好跟國民黨聯盟的空間？」更有網民批評民眾黨這樣輕率與國民黨結盟，根本是藍營側翼的表現，民眾黨的立場實在讓人錯愕及不解，籌組「在野大聯盟」儼然成為為了對抗民進黨、為了結盟而結盟的產物。且不要忘了，2018年6月，國民黨籍的立委費鴻泰曾表示，他要向國民黨團建議，面對年金改革的議題，應該「把該改的都改回來」；2019年5月，同樣是國民黨籍的立委賴士葆聲援反同團體「下一代幸福聯盟」，賴士葆揚言，就算現在的平權法案成功通過，2020年只要台灣人民票投國民黨，國民黨一定「全部改回來」！且國民黨立委沈智慧也隨之附和，其表示未來交給國民黨，定能落實反同公投。請問民眾黨，面對年金改革、同婚專法等議題，民眾黨是否也要在「在野大聯盟」的共識下支持國民黨？民眾黨的創黨核心價值到底是以「民眾為本」，還是以「國民黨為本」？

台灣人民以為票投民眾黨是跳脫藍綠的一股清流，結果大選才過三天，民眾黨的蔡壁如便表示未來在國會將與國民黨及其他政黨共組「在野大聯盟」，民眾黨是否要在「在野大聯盟」的共識下支持國民黨？民眾黨的創黨核心價值到底是以「民眾為本」，還是以「國民黨為本」？（資料照）

回顧選前民眾黨的表現，該黨更是將「藍白結盟力量」發揮的淋漓盡致，除了民眾黨全國後援會總會長謝俊州在國民黨立委參選人陳明義的後援會上力挺，展現「泛藍聯盟」的態度外，民眾黨地方立委參選人蔡宜芳在「王立強」共諜案發生時，更替共諜說話，認為此事不應該針對中國，蔡宜芳在政論節目上高喊「台灣除了有共諜，難道沒有CIA？有中共資金介入，難道沒有美國的資金？要查就要不分統獨，全部查出來」等敵我不分、邏輯混亂的言論；另外在公民監督國會聯盟舉辦的「2020大選國會政黨辯論會」中，民眾黨代表張其祿更是在所有政黨辯論中，唯一稱「中國」為「大陸」的人。民眾黨的「清流」們，到底要台灣人民怎麼去相信，民眾黨的一貫立場就是堅持台灣是主權獨立國家，反對一國兩制？該黨所作所為好像都與其理念大相逕庭。此外，如果連一個立委都要不斷的稱「中國」為「大陸」，更會讓人質疑民眾黨的國家定位為何？民眾黨若連國家的定位都不清楚，其未來要怎麼去跟國會的其他政黨談政策整合？

對於「在野大聯盟」的概念，柯文哲僅表示「我們不受限於意識形態，我們不是小藍也不是小綠，是獨立自主的政黨」但這樣的說法，不僅概念模糊，且並沒有讓柯文哲自己遭受質疑的親中、在藍綠搖擺不定的立場解套。畢竟，過去柯文哲奉承「兩岸一家親」以及認為「統獨是假議題」來淡化中共的威脅，就引起不少台灣選民質疑，柯文哲本身對中共的濳在威脅也從來沒有一句警惕台灣人民的話。柯文哲更曾酸「兩岸關係30年最差」，但仔細想想，兩岸關係會受影響，不正式中共步步逼近及壓迫台灣所造成的嗎？柯文哲卻對中共沒有一句批評，反而繼續大酸蔡英文政府，甚至還在選前說出「中國官員素質比台灣官員好」等讓人懷疑親中的言論。

對於「在野大聯盟」的概念，柯文哲僅表示「我們不受限於意識形態，我們不是小藍也不是小綠，是獨立自主的政黨」但這樣的說法，不僅概念模糊，且並沒有讓柯文哲自己遭受質疑的親中、在藍綠搖擺不定的立場解套。（資料照）

此外，2019年11月，柯文哲接受媒體專訪時談及民眾黨未來的國會布局，柯文哲語氣高亢的表示「我現在只要想到血滴子大戰綠喬王，我就覺得太好玩了。」其更興奮地說，「現在我要大鬧國會了！」上述種種言論實在很難讓人相信這會是一個首都市長及黨主席該有的高度及言論，不僅將國會當作兒戲，更讓台灣人民覺得，民眾黨籌組「在野大聯盟」的動機，只是為了對抗國會過半的民進黨，而非像民眾黨自身所說的一樣「不受限於意識形態，建立共融社會」。

台灣中間選民的增加對台灣民主來說並非壞事，多元化的聲音更是台灣民主的可貴之處，但面對與台灣民主有著直接關係的兩岸政策，柯文哲還是繼續打迷糊仗或採用極為模糊的概念帶過；對內，民眾黨更是一直沒有說清楚自己的理念與政策定位，反而在沒有具體理想及理念的前提下，便急於結盟，實在讓人不禁懷疑民眾黨只是在進行一連串的政治操作，而非以台灣民眾為優先考量、建立共融的社會。在此奉勸柯文哲與民眾黨，美、中兩大強權都不是傻子，面對兩岸議題，若繼續「耍賴」打迷糊仗，最後不僅兩面不討好，更有可能遭台灣人民揭開「清流」的假形象，落的被選民唾棄的下場。

（曾任職於台北市政府，現為關心政治議題的社會工作者）

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