自由開講》什麼庶民？韓國瑜只是沒水準而已。

蘇世軒

古有云：「一痞天下無難事」，現在不是這樣了，現在是「庶民」天下無難事。在大廟門前說「玩女人」、「嫖妓」，不是失言是庶民語言；在青年面前說「王八蛋」，不是失言是庶民語言；在直播鏡頭前說「鳳凰飛走了」，「留下一堆雞」，不是失言是庶民語言；在高雄市政府記者會說「瑪莉亞怎麼變成教英文」，不是失言是庶民語言；在造勢場合上說「他奶奶的」、「林北等你」，不是失言是庶民語言。

韓國瑜重新定義了「庶民」，如同柯文哲重新定義了「被斷章取義」

回頭看柯文哲這一個月來失言不斷，香港警隊對市民開槍是「擦槍走火」，不是失言是被斷章取義；香港抗爭原因是「高房租高房價」，不是失言是被斷章取義；西藏喇嘛自焚是「流行」，不是失言是被斷章取義；鼓勵精神病患去「河濱公園自焚」，不是失言是被斷章取義。

有一句話說得很對，有取錯的名字，但沒有叫錯的外號，「柯韓」兩字真是恰如其分的精確。全台灣沒有任何政治人物可以如同「柯韓」兩人作為公眾人物，講話不用負責，更無需道歉，總是有方法可以自圓其說。韓國瑜有「庶民語言」護法，柯文哲有「逐字稿」護身。所以，柯文哲就是韓國瑜，沒有會不會考試之分。

柯韓兩人作為公眾人物，講話不用負責，無需道歉，總有方法自圓其說。韓有「庶民語言」護法，柯有「逐字稿」護身。所以柯文哲就是韓國瑜，沒有會不會考試之分。（資料照）

超級有錢有權的「庶民」

韓國瑜無論是經濟上，或者是思想上，都不是庶民。一個可以待業17年，不用工作，整天吃喝嫖賭遊戲人間的人，可以把家中三個小孩紛紛送出國外留學，甚至自己辦貴族學校，到底為何整天嚷嚷著說自己是庶民呢？其實很簡單，這就是一種有錢人的惡趣味，總喜歡裝窮苦，但卻時不時刻意秀出自己手上的「勞力士」，用非常隱晦的方式，來宣示我與你不同，藉此滿足自己的虛榮心及被崇拜感，同時，選舉時還可以騙選票，三種願望一次滿足，有錢人的快樂，往往就是這麼的樸實無華，且「庶民」。

那天張麗善說了一句很有趣的話：韓國瑜「嫁」來雲林。或許韓國瑜當初真的是庶民，畢竟那個最美好的60年代，選擇進入軍校，家中經濟可能不是很好，但自從嫁到雲林李家之後，一切都不一樣了。李佳芬家中除了經營砂石業，民意代表更是如同祖傳事業一般，爸爸當完換自己當，自己當完再讓弟弟當，生生不息的政治香火，使得李家成為雲林權貴。除此之外，與雲林張家的良好關係，更是讓韓國瑜成為一個咖的關鍵。

韓國瑜為何能夠擔任北農總經理？是因為李家與張家的關係，讓韓國瑜成為張家的人馬，不是柯文哲說的「讀了十七年的書，比我們想像中的有料」。而也是因為北農總經理，讓韓國瑜有機會說自己是個賣菜郎，進一步衍生出自己是庶民的話語。但在資訊落差之下，竟然有人真的相信一個年領250萬的總經理只是「單純一個賣菜郎」，庶民語言成功營造起韓國瑜聲勢，贏得高雄市長選舉，也算是始料未及。

只不過，到了現在，韓國瑜的蜜月期結束之後，眾人開始反省：韓國瑜哪是什麼庶民，根本只是做人沒水準而已。

（自媒體工作者）

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