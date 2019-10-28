自由開講》韓式政見，年輕人另一個惡夢的開始

賴振昌

國民黨總統參選人韓國瑜提出青年政策，鼓勵「大學生、研究生一定要有一年去國外遊學當交換學生」，這種政見根本就是「高雄發大財」的翻版，只是騙青年選票的口號而已。因為任何的學生補助款性質，不外乎「獎學金」與「助學金」兩種。

獎學金的目的，主要在於鼓勵優良學生，發放標準強調優秀表現的成果；而助學金的目的則在幫助弱勢，通常發放對象以清寒者為主。韓國瑜所提「通通有獎」的發放方式，既不鼓勵優秀，也不是在幫助弱勢，完全違背教育經費補助的基本精神。

其次，政府出資鼓勵學生出國學習的風氣，始自於清國同治年間選派百名兒童出洋學習，當年是清政府鑒於要學習西方「船堅炮利」之術，以十五年為期的學習規劃。因學童學習目標明確，經長期栽培，果然培養出很多像詹天佑等優秀人才回國服務。

反觀韓國瑜的鼓勵學生出國計畫，據韓競辦表示提議的初衷，是出自「投資人才」、「國際培力」、「榮耀返鄉」等空洞口號，且補助僅以一年為期，相關配套措施全無的情況下來看，韓國瑜的青年政策實屬空泛不可行。

韓國瑜「通通有獎」的遊學補助方式，既不鼓勵優秀，也不是在幫助弱勢，完全違背教育經費補助的基本精神。（資料照）

再其次，依目前大學生和碩士生現況，以一年有24萬大專生、8萬碩士生，共32萬學生計算，出國一年的學雜費加基本生活費以100萬元新台幣為原則，若全由政府負擔，估計要花3200億元，相較於教育部一年的預算金額也不過2400多億元，韓國瑜的政見若要實施，對台灣的教育經費排擠的現象，將會有非常嚴重的後果，不可不慎。

更何況，出國遊學機會是否是目前學生最迫切需要的項目？答案恐怕是未必。當前學生中有60萬人有學貸壓力，而學生畢業後面臨的最大困境是「青年低薪」的問題，總統候選人若要針對青年學子問題解決，應該提出如何降低學生貸款壓力、如何縮短學用落差等，較能切合學生的需求吧！

韓國瑜的政見，光從經費來源就經不起考驗，因此馬上從全額補助改口為「政府負擔1/2或1/3，差額部分可考慮用銀行優惠貸款補足」。請問韓市長，您是覺得年輕人的學貸問題還不夠多嗎？

信口開河的政見跳票也就算了，如果讓它落實，那將會是年輕人另一個惡夢的開始。

（台灣教授協會會長、台聯前立法委員）

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