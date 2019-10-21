自由開講》失格的大天后宮主委

南丑

真的是悲哀！韓國瑜來台南「放韓假」，本來老叟我覺得眼不見為淨就算，沒想到在祀典大天后宮參拜中，主委曾吉連竟公開表態支持。本來嘛，一個人要支持誰、這本來就是個人自由。可是在大天后宮、用主委的身份發言，身為臺南人，是孰可忍、孰不可忍？

國民黨總統參選人韓國瑜20日上午到台南祀典大天后宮上香祭拜媽祖；公開表態支持韓登大位的大天后宮主委曾吉連陪祭（前左2）。（資料照）

這事得從大天后宮的背景說起。在祭祀媽祖之前，「大天后宮」原是明朝寧靖王的府邸；寧靖王朱術貴是永曆十七年（1663）抵達台灣的，那時鄭成功已逝，其子鄭經仍為「反清復明」大業而奔走不懈。寧靖王到台灣，是要來開拓農地與監軍練兵的。

二十餘年過去，鄭經去世、施琅攻下澎湖，朱術桂決心殉國，然後將田地捨與佃農，將府邸捨與僧人聖知；佃農為感念寧靖王，遂修其墓，目前位在高雄市湖內區，而隨侍在側的五位妃子也忠貞殉情，即今「五妃廟」之來由。而僧人聖知原是康熙年間的「天妃宮」住持，受贈府邸之後便將主神遷祀，而後在施琅佔領台灣之後，有查知台灣民眾對媽祖的信仰虔敬，也覺察民眾對異族統治的不信任，遂上奏北京康熙，請禮部派員來臺祭祀、並晉封天妃為天后。自此以後，「寧靖王宅邸」就因此成為「全臺祀典大天后宮」了。

這故事有兩個重點：一，寧靖王面對異族統治，寧死不屈；二，冊封「天后」是北京的殖民政權所為。就這兩點，就足以老叟痛陳大天后宮主委失格了。要知道：荒廢市政、請假去造勢的韓國瑜，在今年3月訪陸行程中，不但在香港進入中聯辦引起爭議，與中國國台辦主任的會面申請也充滿瑕疵。

如此罔顧本國法律、恣意對北京政權，還頻送秋波的政治人物，跟當年勤政愛民，面對境外威脅勢力強抗到底的寧靖王，兩相比較之下、真是不可同日而語；而今前者堂皇步入後者官邸，作為官邸目前的經營者，主委若不發言就算了，竟還大加讚揚。真不知道朱術貴若是天上有知，怎麼看這個主委？

再說第二點：媽祖當初貴為「天妃」，這個「天」是指「天地玄黃」、即萬物混沌的「泛靈」（Animism）概念。這個「天」就算具象化，也大概像是「玉皇大帝」之類的泛靈表徵，因此能受庶民所寄託。直到康熙冊封「天妃」為「天后」，這個「天」就成了一個實質的地方政權、即「北京天子」是也！很多文史工作者都肯認：當初施琅奏請冊封，是為了在精神世界上，讓台灣的民眾可以從純粹的神靈信仰、變成對特定政權的輸誠效忠。從「天妃」到「天后」，一樣的「天」、卻有截然不同的統治管理效果。

換言之，這個禮部抵台的「全臺祀典」，是北京政權要染指臺灣信仰、以收統治之效的具體作為。寧靖王朱術貴不肯認賊作父，北京政權就強娶民俗信仰的神祇，這就是殖民政權操作的手段；大天后宮主委，不但沒有對其歷史緣由有所認知跟理解，還把自己的信仰隨著政治操作起舞附和。真不知道媽祖天上有知，又是怎麼看這個主委？

韓國瑜參拜台南大天后宮之後，還說出「可以推廣愛情產業鏈」這種話，更是讓人啼笑皆非！先不說當初他自己信誓旦旦的「愛情摩天輪」、到現在都還沒個影，從上述的歷史來看，其實冊封「天后」根本就是康熙皇帝強娶人家過門；都說「硬摘的瓜仔不會甜，硬娶的媳婦不愛你」，這種自以為是的「愛情」，其實說穿了就是「強暴」。

舉頭三尺有神明，韓國瑜這樣無的放矢地亂講話，天理昭昭、是會有報應的；而大天后宮的主委，不但放任這樣的政客侵門踏戶，還拿自己的職位去攀炎附勢，真正是失格！看在地方老叟的眼裡，只能大嘆人心不古呀！

（獨立作家）

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