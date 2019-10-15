自由開講》明知選不上，只好放韓假

陳金帆

「韓假」正式開跑了，今早韓國瑜宣布請假三個月投入總統大選，誇讚自己的努力讓高雄史無前例能與台北勢均力敵，指責民進黨無所不用其極的「卡韓」，讓兩岸關係惡化，阻擋高雄發大財。不過這番話，高雄人並不領情，網友也是一面倒，大酸韓國瑜「有上過班嗎？」「有史以來最扯的市長」「過去300多個日子沒有一天不造勢」「草包請長假開始話虎濫之旅」「韓假比暑假長」。

回過頭來想想，韓國瑜請假也好，至少這三個月不會再用市長身分，損台灣人的利，丟台灣人的臉。（資料照）

有道是「命運百百款，一人一款命」，我們這些勞工日夜輪班，市長卻在放假跑攤。多次聲稱自己「為了中華民國，不惜粉身碎骨」，卻連辭職都不敢，結果變成我們高雄人粉身碎骨，看著市政空轉，完成他選總統的心願。

其實韓國瑜選擇請假跑選舉，不敢辭去市長職務，最根本的原因就是「他確定自己百分百選不上」，所以趁這個機會放放韓假，散散心，不用進議會被民意代表質詢，多麼輕鬆的市長工作啊。韓國瑜「百分百落選」早就不是什麼新聞了，但凍蒜喊得這麼大聲，實際行動卻這麼沒骨氣、自認敗選退縮的還真是第一次見到，跟我們這些奮力打拼、做幾分事說幾分話的年輕人真是兩個世界。

看看蘋果做的對比民調，韓國瑜已經連續10周落後蔡英文，最近一次結果還落後蔡英文13.4個百分點，其中差距最明顯的就是年輕族群，韓國瑜的年輕人支持度只有22.8%，連蔡英文的一半都不到，可見台灣未來的主人翁，擺明了就是不信任韓國瑜，不想冒險把台灣的未來交到韓手上。

同樣地，韓國瑜也放棄爭取台灣人民認同，直接請假離開市長岡位，絲毫不甩人民交付的重責大任。因為對韓而言，他最想得到的認同是中國共產黨以及香港中聯辦，並不是台灣人民，所以成天圍繞著「兩岸你儂我儂」打轉，可以大費周章去香港只求見林鄭月娥一面，卻連在市政做點表面功夫都嫌浪費時間。

所幸台灣人民眼睛雪亮，有看透這一點，不會把總統這樣的重擔交給韓國瑜去玩，萬一台灣被不懂兩岸關係的韓國瑜玩壞了，成了不知所云的九二共識、你儂我儂，這可怎麼辦是好？

所以回過頭來想想，韓國瑜請假也好，至少這三個月不會再用市長身分，損台灣人的利，丟台灣人的臉。

（作業員、高雄市民）

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