自由開講》給韓粉的一封信

曾國銘

韓粉，你們好。事實是走在台灣的街頭上，我們有將近25%的機率與你們擦身而過，我想有些事情你們應該要知道。

支持韓市長已經無關政治立場不同，這或許是邪與正，惡與善、壞與好的對立。

韓市長說之前的民意，讓他出來競選總統，但是現在韓市長卻忽視75%台灣選民的民意。你們也是。

韓市長說之前的民意，讓他出來競選總統，但是現在韓市長卻忽視75%台灣選民的民意。（資料照）

韓粉，大部分的你們是善良的、每天辛勤努力、生性寬容大愛、做人有責任感，平常也願意隨時伸出手，無條件地幫助弱勢族群...。但是，這些不代表你們可以支持邪、惡、壞。

不斷說謊的政治家；一年拿我們250萬稅金當薪水卻常常不務正業的市長；知法犯法不願意處理，反而脱手違建的庶民；號稱一瓶礦泉水一碗滷肉飯，最後花了將近一億多選舉；嘴巴說著愛與包容卻不斷撕裂藍綠白族群；打著中華民國旗子，卻不斷地在摧毀中華文化中的禮義廉恥、謙虛受教等等的一個人...。

韓國瑜當上高雄市長後的一言一行、所做所為，我相信你們或多或少都耳有所聞，不管從報章雜誌、廣播電視、網絡線上還是從親朋好友們的管道。但是很可惜的是，你們選擇不相信、你們選擇假裝沒看到沒聽到、你們選擇拿別人的壞來掩飾他的惡、你們選擇不去追求事實的真相、你們選擇繼續地支持他、你們選擇溺愛他。

當我們的小朋友被描述成「草包」，我們第一件事情會問：為什麼他們會這樣說你？當我們的小孩被他朋友說「沒有理性」，我們第一件事情會問：為什麼他們會這樣講你？當我們的寶貝，考試最後一名，我們第一件事情會抓他起來，就算含著淚，也要好好教訓他...而現在呢？

如果你們是因為討厭蔡英文而支持韓市長，那我想請問你們，我家旁邊賣麵線的阿嬤也討厭蔡英文，攤子也掛滿中華民國國旗、擺攤時間也是上班責任制、下班打卡制、員工到現在也還沒找齊、同樣滿口髒話，攤子上也掛不歡迎日本人跟狗，那為什麼沒有人支持她選總統？

親愛的韓粉們，那是因為「能力」跟「人格」。

領導兩千三百多萬有智慧的人民，不是只要讓你們爽、開心、激動就好。如果韓市長有能力，怎麼還會失業十幾年呢？如果韓市長有領導力，怎麼會讓城市運作順利的團隊，八個月還沒組成？如果韓市長有愛與善的能力，怎麼會教導你們用「恁爸等你」之粗話，去造就可能的更大對立衝突呢？還有更多更多...。

今天，你們讓他有了一份高薪工作，而你們的責任，就是監督他工作有沒有做好、有沒有能力完成職位上的任務、有沒有滿足大部分人民的需求，不是嗎？反而你們要求給他四年的試用期，請問這合乎常理嗎？

我誠心地希望所有的韓粉們，你們可以認真地去找找關於韓市長的真相、花點時間去看看他說過的「視頻證據」，然後去思考你們的選擇是否正確。想一想，為什麼社會上普遍的聲音說，知識藍、經濟藍不支持韓市長？韓市長曾教導你們 「你越黑，我越挺」，但是你們可曾想過事實是不是「他真黑、我還挺」？你們是因爲韓市長讓你們驕傲而支持他，還是因為討厭、仇恨而支持他？

不要讓自己與邪、惡、壞為伍，這會壞了你們身為一個人的名聲。不要因為一時盲目，說出不是你自己的話語；不要因爲一時的不甘願，做出不是你真正的選擇。不要讓自己被經濟跟知識屏棄在外。

請記得，我們評斷一個人，是用他現在做的事情、說的話、做的選擇來決定。

最後，謝謝所有韓粉，不要讓台灣唾棄本質是值得尊重的你們，不要讓你的選擇拖累了台灣的腳步，再一次謝謝你們願意及有能力看到最後。

請找回你自己。

（作者為講師）

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