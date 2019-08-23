新聞線上》韓粉的藍色憂鬱

記者陳杉榮

吳敦義提名的韓國瑜民調直直落，郭柯王桃園三結義的熱度持續不退，朱立倫打起親美的旗幟，侯友宜擺出探長的架式，馬英九和連戰等權貴師出無名，去年「一人救全黨」營造出來的韓流氣勢，現在正陷入酒空、麻將、女人，還有疑神疑鬼的漩渦中。國民黨人說，只要吳敦義在，絕對不會換瑜。韓粉的藍色憂鬱，無處排解。

韓國瑜成為國民黨的候選人，本來就是一種錯誤，是吳敦義操控黨機器私心作祟的產物。反英的韓粉唱著「夜襲」，閉著眼睛挺韓，以為選到金戈鐵馬，未料卻可能是粗糠糟粕。韓粉四處挑釁，黨內的溫和派如王金平，不甘中計，選擇避走；留美派的朱立倫，保持善意，並未受到理會。幾十年來國家和國會苦心培植的人才，活活被棄置在黨的角落。

如果信守對高雄市民的承諾，即便韓國瑜當立委時期、當北農總經理時期，甚至他成年之後的所有階段都過著「荒唐」的日子，打麻將、喝花酒、抱女人，反正「浪子回頭金不換」，把高雄傲慢、清廉受到質疑的民進黨執政者換掉，算是很勵志的傳奇，誰曰不可！但是韓國瑜當選市長後，眼裡只想選總統，他的本性和本事「全都露」，除了講空話就是講幹話，為了新聞熱度和網路聲量，他可以笑死人的爬樹防治登革熱，也可以自曝其短說是座車被裝追蹤器。

本來應該是堂堂正正的國民黨總統參選人，每天不是演出無厘頭的戲碼，就是射幾發空包彈，美其名說是穿雲箭。他說他是庶民，圖的都是權貴，雲林的豪華農舍，佔地廣大的祖墳，和口號中的庶民一點關係都沒有。要是誰敢質疑他，就說別人黑他，「被迫害妄想症」的症狀嚴重。他好不容易組成一個「國政顧問團」，幾乎都是馬朝的舊官僚，還被戲稱為「獨董顧問團」，其中竟然還有顧問「被掛名」，荒誕至此。

韓粉不是笨蛋，韓粉批判蔡英文虎虎生風，力挺這樣的韓國瑜，韓粉也快四肢無力。看到柯文哲組黨的訊息，韓粉忐忑不安；看到蔡英文的民調上升，韓粉睡不著覺；看到郭台銘和王金平的活動，韓粉高喊「非韓不投」。其實這帖「非韓不投」的白虎湯，只在「國瑜黨」有藥效，是吳敦義這位郎中「卡朱堵王」的特效藥。想要靠「非韓不投」這帖藥「全黨救一人」政黨再輪替，自己起肖，還要別人陪吃藥，韓粉的藍色憂鬱，還真有得熬！

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